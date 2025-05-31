Mazlum Abdi: Türkiye ile Görüşmeye Hazırım

Suriye’nin kuzeydoğusunu kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) lideri Mazlum Abdi, Türkiye ile hem doğrudan hem de dolaylı olarak görüşmelerin yapıldığını dile getirdi. Abdi, Shams TV’ye verdiği röportajda Türkiye ile iletişim kanallarının bulunduğunu ve bu ilişkilerin geliştirilmesine açık olduklarını belirtti.

İLETİŞİM KANALLARI AÇIK

Abdi, Türkiye ile doğrudan temaslarının ve iletişim kanallarının mevcut olduğunu ifade etti. Arabulucular aracılığıyla da görüşmeler yürüttüklerini ekledi. Ancak bu temasların ne zamandır sürdüğüne dair bilgi vermedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme planı olup olmadığının sorulması üzerine, “Şu an böyle bir plan yok ama ben karşı değilim. Türkiye ile savaş halinde değiliz. İlişkiler gelişebilir, bu konuda açığız” şeklinde yanıtladı.

Ateşkes Uygulaması

SDG güçleri ile Türkiye destekli gruplar arasında geçmişte yaşanan sert çatışmalara dikkat çeken Abdi, son iki aydır bir ateşkesin yürürlükte olduğunu söyledi. Bu geçici ateşkesin kalıcı hale gelmesini umduğunu ifade etti.

TÜRKİYE’DEN RESMİ YANIT YOK

Abdi’nin açıklamalarına yanıt olarak Ankara’dan herhangi bir resmi açıklama henüz gelmedi. Ancak, Al-Monitor haber sitesine göre Türkiye, Abdi ile üst düzey bir Türk yetkilisinin (dışişleri bakanı veya istihbarat başkanı) görüşmesini önermişti. Bir Türk diplomatik kaynağı bu iddiayı yalanlarken, “Haberde yer alan Türkiye ve yetkililerimize dair iddialar doğru değildir” dedi. Detay paylaşılmadı.

ŞAM’LA ENTEGRASYON ANLAŞMASI

Mazlum Abdi, Mart ayında Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şaraa ile Şam merkezli devlet kurumlarına entegrasyon amacıyla bir anlaşma imzaladıklarını hatırlattı. Ayrıca Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, SDG’yi bu anlaşmanın uygulanmasını oyalamakla suçlamıştı. Röportajda İsrail ile ilişkilerle ilgili iddialara da değinen Abdi, “Bu iddialar doğru değil. İsrail ile hiçbir bağımız yok” diyerek suçlamaları reddetti. Ancak, bölgedeki tüm komşularla iyi ilişkilerden yana olduklarını vurguladı.