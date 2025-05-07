MEB, 4+4+4 eğitim sistemini güncelliyor

MEB’İN YENİ DÜZENLEMELERİ

Milli Eğitim Bakanlığı, 2012 yılında hayata geçen 4+4+4 eğitim sisteminde 12 yıllık zorunlu eğitimin lise kademesinde önemli değişiklikler yapmayı hedefliyor. Sabah gazetesinin haberine göre, MEB, 9-12. sınıfları kapsayan 4 yıllık zorunlu lise eğitimini daha esnek hale getirmek için çalışmalara geçti. Bu değişikliklerin amacı, merkezi sınavların (örneğin, YKS) öğrencilere olan baskısını azaltmak ve eğitimi bireysel yetenekler ve mesleki yönelimler doğrultusunda şekillendirmek olarak belirtiliyor. Bakanlığın değerlendirmesindeki modeller arasında 3+1, 2+2 ve yaş temelli yaklaşımlar bulunuyor. Konuyla ilgili detayların Kabine Toplantısı’nda görüşülmesi bekleniyor.

4+4+4 SİSTEMİNİN TARİHÇESİ VE TARTIŞMALAR

2012’de yürürlüğe giren 6287 sayılı yasayla, Türkiye’de zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarıldı ve bu süreç 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl lise şeklinde organize edildi. Ancak, lise kademesinin zorunlu olması, öğretmenler ve veliler arasında tartışma konusu haline geldi. Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsü tarafından 2025’te gerçekleştirilecek çalıştaya katılanlar, “12 yıllık zorunlu eğitim, öğrencilerin yeteneklerini köreltiyor ve meslek edinmelerini zorlaştırıyor” ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN MODELLER VE GÖRÜŞLER

MEB’in üzerinde çalıştığı üç ana model bulunuyor. Bunlar:

– **3+1 Modeli:** Bu sistemde lise eğitimi 3 yıl olarak yapılacak, 12’nci sınıf ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak tasarlanacak.

– **2+2 Modeli:** Bu yaklaşımda, 10’uncu sınıfı tamamlayan öğrencilere lise diploması verilecek. Akademik olarak devam etmek isteyenler, iki yıl daha eğitim alacak.

– **Yaş Modeli:** Lise eğitiminde zorunlu eğitimin yaş temelli yapılandırılması öneriliyor. Bu çerçevede, 16 yaşını dolduran öğrencilerin zorunlu eğitimden muaf tutulması gündeme geliyor. Ayrıca, lise eğitiminde tamamen zorunluluğun kaldırılması da bir alternatif olarak değerlendiriliyor.