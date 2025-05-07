MEB, 4+4+4 Eğitim Sistemini Yeniliyor Mu?

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ YENİ DEĞİŞİKLİKLER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012 yılında uygulamaya alınan 4+4+4 eğitim sisteminde 12 yıllık zorunlu eğitimin lise seviyesinde önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Sabah gazetesinin haberine göre, MEB, 9-12. sınıfları kapsayan 4 yıllık zorunlu lise eğitimini daha esnek bir yapı haline getirmek için çalışmalara başladı. Bu değişiklikle, merkezi sınavların (örneğin, YKS) öğrencilere olan baskısını azaltmak, eğitimi bireysel yetenekler ve mesleki yönelimlere göre şekillendirmek hedefleniyor. Bakanlık, 3+1, 2+2 ve yaş temelli modeller üzerinde incelemeler yapıyor. Konunun Kabine Toplantısı’nda ele alınması bekleniyor.

4+4+4 SİSTEMİNİN TARİHİ VE TARTIŞMALAR

2012’de yürürlüğe giren 6287 sayılı kanun ile Türkiye’de zorunlu eğitim 8 yıldan 12 yıla çıkarıldı; bu sistem 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl lise olarak kademelendirildi. Ancak, lise kademesinin zorunlu olması eğitimciler ve veliler arasında çeşitli tartışmalara yol açtı. Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsü’nün 2025’te düzenlediği çalıştayda, “12 yıllık zorunlu eğitim, öğrencilerin yeteneklerini köreltiyor ve meslek edinmelerini zorlaştırıyor” denildi.

MEB’İN SUNDUĞU MODEL ALTERNATİFLERİ

MEB’in masasında bulunan 3 önerilen model şöyle sıralanıyor:

3+1 MODELİ: Lise eğitiminin 3 yıl olarak yapılandırılması, 12’nci sınıfın ise üniversite sınavına hazırlık yılı olarak belirlenmesi.

2+2 MODELİ: Burada, 10’uncu sınıfı yani ilk 2 yılı bitiren öğrencilere lise diploması verilecek. Akademik anlamda ilerlemek isteyenlerin lise eğitimine devam etmesi ve 2 yıl daha eğitim alması öneriliyor.

YAŞ MODELİ: Lise eğitiminde zorunlu eğitimin yaş temelli olarak yapılandırılması öneriliyor. Bu bağlamda, 16 yaşını dolduran öğrencilerin zorunlu eğitimden çıkarılması düşünülüyor. Ayrıca, başka bir öneri ise lise eğitiminin tamamen zorunluluktan çıkarılması.