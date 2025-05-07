MEB, 4+4+4 Eğitim Sistemini Yeniliyor Mu?

YENİ DÜZENLEMELERİN GEREKLİLİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2012 yılında başlayan 4+4+4 eğitim sisteminde liseye yönelik köklü değişiklikler yapmayı hedefliyor. Sabah gazetesinin aktardığına göre, MEB, 9-12. sınıfları kapsayan zorunlu lise eğitimini daha esnek hale getirmek adına çalışmalara başladı. Bu düzenlemeyle birlikte merkezi sınavların, örneğin YKS’nin, öğrenciler üzerindeki baskısının azalması ve eğitimin bireysel yeteneklere ile mesleki yönelimlere göre şekillendirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık, konu ile ilgili hâlihazırda 3+1, 2+2 ve yaş temelli modeller üzerinde duruyor. Bu konunun önümüzdeki Kabine Toplantısı’nda ele alınması bekleniyor.

4+4+4 SİSTEMİ VE ZORUNLU EĞİTİM

2012 yılında yürürlüğe giren 6287 sayılı kanunla Türkiye’de zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarıldı. Eğitim, 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul ve 4 yıl lise (4+4+4) şeklinde kademelendirildi. Ancak, lise kadrosunun zorunlu olması, hem eğitimciler hem de veliler arasında tartışma konusu haline geldi. Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsü tarafından 2025’te düzenlenen çalıştayda, “12 yıllık zorunlu eğitim, öğrencilerin yeteneklerini köreltiyor ve meslek edinmelerini zorlaştırıyor” ifadesi kullanıldı.

MEB’İN SUNDUĞU MODEL ÖNERİLERİ

MEB’in masasında üç ana model önerisinin bulunduğu bildiriliyor:

– **3+1 MODELİ:** Bu modelde lise eğitiminin 3 yıla indirilmesi ve 12’nci sınıfın üniversite sınavına hazırlık yılı olarak yeniden yapılandırılması öngörülüyor.

– **2+2 MODELİ:** İlk iki yılı tamamlayan öğrencilere lise diploması verilmesi, akademik yönde ilerlemek isteyenlerin ise lisenin iki yılına daha devam edebilmesi öneriliyor.

– **YAŞ MODELİ:** Bu modelde, 16 yaşını tamamlayan öğrencilerin zorunlu eğitimden çıkarılması düşünülüyor. Ek olarak, lise eğitiminin tamamen zorunlu olmaktan çıkarılması da diğer bir öneri olarak gündemde yer alıyor.