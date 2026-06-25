2026 MEB AGS ve ÖABT Sınavı Ertelendi: Yeni Tarih Açıklandı!

Sınav sırasında kalemle yazan bir el
2026-MEB AGS ve ÖABT sınavlarının tarihi, Ankara'daki NATO zirvesi nedeniyle değişti ve yeni takvim açıklandı.
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Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik mesleğine adım atmak ve Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilmek isteyen binlerce adayın hazırlıklarını sürdürdüğü 2026-MEB AGS ve ÖABT oturumlarının tarihi değişti. Başkentte düzenlenecek uluslararası NATO zirvesi nedeniyle sınav takviminde güncelleme yapıldı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yeni tarih duyuruldu.

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