MEB AGS ÖABT Sınavı Görevli Ücretlerini Duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 26 Temmuz 2026 tarihinde düzenleyeceği AGS ÖABT sınavı için görevli öğretmenlerin belirlenme süreci tamamlandı. ÖSYM duyurusuyla adayların görev durumları netleşti. Hak kaybı yaşamamak için görevliler GİS’ten kontrol yapmalı.

SINAV İKİ OTURUM HALİNDE YAPILACAK

Sınav 26 Temmuz 2026’da iki oturumla gerçekleşecek. İlk oturum saat 10.15’te başlayacak. İkinci oturum ise 14.45’e kadar sürecek.

GÖREVLİ ÜCRETLERİ NETLEŞTİ

Sınavda görev alacak personele ücret ödenecek. Bina sınav başkanına 2046 TL verilecek. Gözetmenler 1840 TL alacak. Yedek gözetmenlerin ücreti 1636 TL olarak belirlendi.