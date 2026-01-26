MEB’den Mülakat Dönemi İddialarına Açıklama Geldi

Bakanlıktan Açıklama

Bakanlık, bazı medya organlarında yer alan “liselerde mülakat dönemi” ve “yüzde 1’lik dilimdeki proje okul statüsündeki liselere girişte LGS’nin yanında yazılı veya mülakat uygulaması başlatılacak” iddialarına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bahsi geçen bilgilerin Bakanlık mevzuatıyla uyumlu olmadığı vurgulandı.

PROJE OKULLARI YÖNETMELİĞİ VURGUSU

Açıklamada, “Proje Okulları Yönetmeliği’nin ‘Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler’ başlıklı 8. maddesi, kamuoyunda proje okulu olarak adlandırılan tüm okulları kapsayan genel bir düzenleme değildir.” denildi. Ayrıca bu maddenin yalnızca, Bakanlık tarafından “özel program uygulaması açıkça tanımlanmış ve statüsü mevzuatla belirlenmiş okullar” için geçerli olduğu kaydedildi. Türkiye’de bu özel amaçla değerlendirilebilecek okulların TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlı olduğu belirtildi.

BELİRLİ ŞARTLARLA ÖĞRENCİ SEÇİMİ

Bahsi geçen okullara öğrenci seçiminin, “merkezi sınavda belirli bir başarı diliminde yer alma” şartının yanı sıra, “okulun uyguladığı özel programa yönelik özel sınavda başarılı olma” esasına dayandığı ifade edildi. Mevzuatın bu düzenlemesinin oldukça açık olduğu, dolayısıyla “tüm proje liselerinde mülakat yapılacağı” tezinin Yönetmelik hükümlerinin kapsamını aştığı belirtildi.

KAMUOYUNA UYARI

Açıklamada, “Hiçbir belgeye dayandırılmadan servis edilen, öğrencilerin gelecek hayallerini baskı altına alan, velilerde kaygı ve endişeye sebep olan, maarif ailemizin gündemini gereksiz yere meşgul eden bu tür haber, yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.