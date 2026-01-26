MEB’den Mülakat Dönemi İddialarına Açıklama Geldi

meb-den-mulakat-donemi-iddialarina-aciklama-geldi

Bakanlıktan Açıklama

Bakanlık, bazı medya organlarında yer alan “liselerde mülakat dönemi” ve “yüzde 1’lik dilimdeki proje okul statüsündeki liselere girişte LGS’nin yanında yazılı veya mülakat uygulaması başlatılacak” iddialarına yönelik yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bahsi geçen bilgilerin Bakanlık mevzuatıyla uyumlu olmadığı vurgulandı.

PROJE OKULLARI YÖNETMELİĞİ VURGUSU

Açıklamada, “Proje Okulları Yönetmeliği’nin ‘Özel Program Uygulayan Okullara Öğrenci Seçimi ve Öğrencilerle İlgili İş ve İşlemler’ başlıklı 8. maddesi, kamuoyunda proje okulu olarak adlandırılan tüm okulları kapsayan genel bir düzenleme değildir.” denildi. Ayrıca bu maddenin yalnızca, Bakanlık tarafından “özel program uygulaması açıkça tanımlanmış ve statüsü mevzuatla belirlenmiş okullar” için geçerli olduğu kaydedildi. Türkiye’de bu özel amaçla değerlendirilebilecek okulların TÜBİTAK Fen Lisesi ve BAYKAR Fen Lisesi ile sınırlı olduğu belirtildi.

BELİRLİ ŞARTLARLA ÖĞRENCİ SEÇİMİ

Bahsi geçen okullara öğrenci seçiminin, “merkezi sınavda belirli bir başarı diliminde yer alma” şartının yanı sıra, “okulun uyguladığı özel programa yönelik özel sınavda başarılı olma” esasına dayandığı ifade edildi. Mevzuatın bu düzenlemesinin oldukça açık olduğu, dolayısıyla “tüm proje liselerinde mülakat yapılacağı” tezinin Yönetmelik hükümlerinin kapsamını aştığı belirtildi.

KAMUOYUNA UYARI

Açıklamada, “Hiçbir belgeye dayandırılmadan servis edilen, öğrencilerin gelecek hayallerini baskı altına alan, velilerde kaygı ve endişeye sebep olan, maarif ailemizin gündemini gereksiz yere meşgul eden bu tür haber, yorum ve paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.” ifadelerine yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fransız Denizci Rekor Kırarak Jules Verne Kupası’nı Kazandı

Fransız denizci Thomas Coville, dünya turunu 40 günde tamamlayarak yeni bir rekor elde etti ve Jules Verne Kupası'nın sahibi oldu.
Gündem

Akdeniz’de Korkunç Göçmen Faciası Yaşandı

Libya ve Malta açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Gündem

Benzin Fiyatlarında Yeni Zam Beklentisi Geçerli

Akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler, Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan etkileniyor. Benzin ve motorin fiyatları üzerine güncel zam beklentileri merak ediliyor. 26 Ocak 2026 fiyatları araştırılmakta.
Gündem

Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Ali Koç Tepkisi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski başkanı Ali Koç hakkında yaptığı açıklamaya karşı güçlü bir yanıt verdi. Kulüp, durumu kınadı.
Gündem

Sosyal Medyada Öğretmen Tepkisi Büyüyor

TikTok'ta yayımlanan bir video, öğretmen olduğu ileri sürülen kişinin küçük bir öğrenciyle dudak dudağı öpüşmesini içeriyor. Bu durum, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.