MEB Fenomen Öğretmenleri İnceliyor: Disiplin Cezası Yolda

MEB, FENOMEN ÖĞRETMENLERİ TAKİBE ALIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı, fenomen öğretmenlere yönelik yeni bir denetim sürecini başlatıyor. Ülke genelindeki fenomen öğretmen ve yöneticilerin sosyal medya hesaplarının incelenmesi planlanıyor. Alınan bilgilere göre, Bakanlık CİMER ve İletişim Merkezi’nde yer alan şikayetlerin artması üzerine bu çalışmayı yürütme kararı aldı. Bakanlık, tüm 81 il müdürlüğünden sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip öğretmen ve yöneticilerin listesini talep etti.

İNCELEME BAŞLATILACAK

Listeye alınan isimlerin sosyal medyadaki faaliyetlerine dair incelemeler yapılacak. İnceleme sonunda, yönetmelik kurallarına aykırı hareket eden öğretmen ve yöneticiler disiplin cezası alacak. Bu süreç, eğitim camiasında düzenin ve etik kuralların sağlanması amacıyla gerçekleştiriliyor.

VELİDEN İZİN ALMAK ZORUNDA

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na göre, öğretmenler ve yöneticiler, öğrencilerin görüntülerini yalnızca velilerden izin alarak paylaşabiliyor. Bu kurallara uymayanlar hakkında “kınama cezası” uygulanacak. Verilen kınama cezası, öğretmenlerin sicil dosyalarında 5 yıl boyunca saklanacak.