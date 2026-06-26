MEB İl Dışı Tayin Kılavuzu Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görev yapan personelin merakla beklediği yer değiştirme duyurusunu yayımladı. Hizmetli, memur, VHKİ, bilgisayar işletmeni, teknisyen, şef, aşçı, fizyoterapist ve avukat gibi unvanlar sürece dahil edildi. Başvurular MEBBİS üzerinden alınacak.

BAŞVURULAR MEBBİS ÜZERİNDEN ALINACAK

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci dijital ortamda yürütülecek. Başvurular sadece MEBBİS üzerinden yapılacak. Elektronik form dışındaki başvurular geçersiz sayılacak.

ÜÇ YIL GÖREV ŞARTI ARANACAK

31 Aralık 2026 itibarıyla aynı ilde en az üç yıl kesintisiz çalışan personel başvurabilecek. Aylıksız izinli süreler bu hesaba dahil edilmeyecek. Askerlik süresi ise istisna olacak.

TERCİH SAYISI VE ONAY SÜRECİ

Personel en fazla 20 il veya ilçe milli eğitim müdürlüğü tercih edebilecek. Formun doğru doldurulmasından personel sorumlu olacak. Başvurular ilçe ve il müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerli olacak.

ATAMALAR HİZMET SÜRESİNE GÖRE YAPILACAK

Atamalar tercih ve hizmet süresi üstünlüğü esasına göre belirlenecek. Hizmet sürelerinin eşit olması halinde kadrodaki süre fazla olana öncelik verilecek. Eşitliğin bozulmaması durumunda kura çekilecek.

TAYİN YAPILACAK ÜNVANLAR

GİH: Ambar Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Şef, Şoför, Usta Öğretici, Uzman, Sivil Savunma Uzmanı, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Araştırmacı, Sayman, Ayniyat Saymanı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Veznedar. THS: Mimar, Mühendis, Tekniker, Programcı, Teknisyen. SHS: Hemşire, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Veteriner Hekim, Laborant, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Fizyoterapist. AH: Avukat. YHS: Aşçı, Bekçi, Kaloriferci, Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli.

BAŞVURU VE ATAMA TAKVİMİ

Başvurular 29 Haziran ile 14 Temmuz 2026 arasında saat 17.00’ye kadar sürecek. Atama sonuçları 22 Temmuz 2026’da ilan edilecek. Sonuçlar Personel Genel Müdürlüğü’nün resmî sitesinde duyurulacak.