MEB’in Yeni Kıyafet Yönetmeliği Açıklandı

OKUL FORMALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibariyle okul formalarında önemli bir değişiklik yapıyor. Eğitim camiasında “Devlet okullarında kıyafet serbest mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, MEB okul kıyafet yönetmeliğini açıkça duyuruyor.

YENİ KURALLAR UYGULAMAYA GİRİYOR

MEB’in yayımladığı yeni yönetmelik çerçevesinde, 2025-2026 döneminden itibaren geçerli olacak bazı talimatlar belirleniyor. Artık tek tip kıyafet uygulaması zorunlu hale geliyor ve serbest kıyafet uygulaması sona eriyor. Forma üzerinde özel işaret, baskı ya da desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılar yer almayacak. Her okulun belirlediği kıyafet görselle ilgili bilgiler okulun internet sitesinde yayımlanacak. Bunun yanı sıra, kıyafetler 4 eğitim-öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Formanın ekonomik, sade, işlevsel ve kolayca temin edilebilir olması esas alınacak. Özel sağlık durumu bulunan öğrenciler, doktor raporu ile uygun kıyafetler giyebilecek.

