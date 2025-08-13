MEB’in Yeni Okul Kıyafetleri Açıklandı

OKULDA KIYAFET DÜZENLEMESİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla okul formalarında önemli değişiklikler yapıyor. “Devlet okullarında kıyafet serbest mi?” sorusu hala gündemdeki önemini korurken, MEB yeni okul kıyafet yönetmeliğini duyuruyor.

2025-2026 EĞİTİM DÖNEMİNE YENİ KURALLAR GELİYOR

MEB tarafından yayımlanan okul kıyafet değişikliği yönetmeliği ile 2025-2026 döneminden itibaren şu kurallar geçerli olacak: Tek tip kıyafet zorunlu hale getirilecek ve serbest kıyafet uygulaması sona erecek. Forma üzerinde özel işaret, baskı veya desen gibi sınırlayıcı unsurlar bulunmayacak. Onaylanan okul kıyafetinin görseli, okulun internet sitesinde yayımlanacak. Kıyafetler, 4 eğitim-öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Aynı zamanda, formanın ekonomik, sade, kullanışlı ve kolay temin edilebilir olması esas alınacak. Özel sağlık durumu olan öğrenciler, doktor raporu ile uygun kıyafet giyebilecekler.