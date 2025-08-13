MEB’in Yeni Okul Kıyafetleri Açıklandı

Gündem

OKUL FORMALARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde okul formasıyla ilgili önemli değişiklikler yapıyor. Öğrencilerin kıyafetlerinin serbest olup olmayacağına dair tartışmalar devam ederken, MEB yeni okul kıyafet yönetmeliğini duyurdu.

YENİ YÖNETMELİK KURALLARI

Yayımlanan okul kıyafet değişikliği yönetmeliğiyle, 2025-2026 döneminden itibaren bazı kurallar geçerli olacak. Tek tip kıyafet uygulaması zorunlu hale gelecek ve serbest kıyafet uygulaması sona erecek. Öğrencilerin formaları üzerinde özel işaret, baskı ya da desen gibi sınırlayıcı unsurlar bulunmayacak. Belirlenen okul kıyafetinin görseli, ilgili okulun internet sitesinde paylaşılacak.

FORMALARIN GÖRÜNÜMÜ VE GEÇİŞ SÜRECİ

Okul kıyafetlerinin, 4 eğitim-öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyeceği vurgulandı. Yeni formaların ekonomik, sade, kullanışlı ve kolay bir şekilde temin edilebilmesi önem arz ediyor. Bu arada, özel sağlık durumu olan öğrenciler, doktor raporu ile uygun kıyafet giyme hakkına sahip olacak.

