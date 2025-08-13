MEB’in Yeni Okul Kıyafetleri Yönetmeliği

Gündem

OKULLARDAKİ KIYAFET DÖNEMİNDE DEĞİŞİKLİKLER

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla okul formalarında önemli bir değişiklik yapıyor. “Devlet okullarında kıyafet serbest mi?” sorusu hala gündemi meşgul ederken, MEB yeni okul kıyafet yönetmeliğini duyurdu.

YENİ YÖNETMELİK KURALLARI

MEB’in duyurduğu okul kıyafet değişikliği yönetmeliğine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren şu düzenlemeler geçerli olacak: Tek tip kıyafet uygulaması zorunlu hale gelecek ve serbest kıyafet uygulaması sona erecek. Forma üzerinde özel işaret, baskı veya desen gibi kısıtlayıcı özellikler yer almayacak. Belirlenen okul kıyafetinin görseli okulun internet sitesinde yayımlanacak. Okul kıyafetleri, 4 eğitim-öğretim yılı geçmeden değiştirilemeyecek. Ayrıca, formanın ekonomik, sade, kullanışlı ve kolay temin edilebilir olması esas alınacak. Özel sağlık durumu bulunan öğrenciler, doktor raporu ile uygun kıyafet giyebilecek.

