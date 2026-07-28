Ortaokullarda Şube Kurası Geliyor

Eğitim
Sınıfta el kaldıran öğrenciler, ders dinliyorlar
Millî Eğitim Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi, öğrenci kayıt ve nakil süreçlerini önemli ölçüde değiştirdi.
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Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi ve ilköğretim kurumları yönetmeliğinde yapılan kapsamlı değişiklik Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kayıt ve nakil süreçlerine ilişkin şartlar yeniden belirlendi. Yeni düzenlemeyle öğrenci kayıt ve nakil işlemlerini doğrudan etkileyen yenilikler getirildi.

KAYITLAR E-OKUL ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLECEK

Kayıtlar temmuz ayında Ulusal Adres Veri Tabanı’na göre yapılacak. Adres doğrulaması gerektiğinde okul yönetimi fatura isteyebilecek. e-Okul dışındaki başvurular sistem üzerinden reddedilecek. Nakil işlemleri sınıf atlatma sürecinden sonra başlayacak.

ORTAOKULLARDA ŞUBELER KURA İLE BELİRLENECEK

Ortaokula yeni kaydolan öğrencilerin şubeleri e-Okul üzerinden çekilecek. Şube değişikliğine ders yılı içinde bir defa izin verilecek. Değişiklik veli talebi ve rehberlik raporuyla yapılabilecek.

BAZI ÖĞRENCİLERE KONTENJANSIZ NAKİL HAKKI

Şehit, gazi ve harp malulü çocukları kontenjansız nakil yaptırabilecek. Millî sporcu çocukları da aynı haktan yararlanacak. Koruma altındaki ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere adres şartı aranmayacak. BİLSEM öğrencileri ise bağlı oldukları merkezin bölgesine nakledilecek.

ÇALIŞAN AİLELERE VE HASTA YAKINLARINA KOLAYLIK

Anne babası çalışan öğrenci ebeveynin iş adresine nakil olabilecek. Ağır hasta yakını bulunan öğrenci tedavi görülen yere kaydolabilecek. Farklı okullara düşen kardeşler aynı okulda birleştirilebilecek.

ANA ANASINIFI VE YABANCI ÖĞRENCİ KAYITLARI DÜZENLENDİ

Anaokulu olmayan ilçelerde 36-68 aylık çocuklar aynı sınıfa kaydedilecek. Yabancı uyruklu öğrencilerin kaydı İçişleri kimlik numarasıyla yapılacak. Vatandaşlığa geçişte e-Okul bilgileri güncellenecek.

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