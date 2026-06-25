MEB, Okullara Su Pınarı Getiriyor

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda ambalajlı su tüketimini sonlandırmak için yeni eylem planıyla ilk kez Yüksek Filtrasyonlu Su Pınarları kurulumuna başlıyor. Yeni dönemde plastik pet şişe kullanımı azaltılacak. Su tasarrufu ve çevre bilinci artırılacak.
YÜKSEK FİLTRASYONLU SU PINARLARI DEVREYE GİRİYOR
MEB, çelik ve cam matara kullanımını teşvik ediyor. Öğrenciler plastik kullanımını terk edecek. Sağlıklı suya erişim kolaylaşacak. Tonlarca plastik atık önlenecek.
KANTİNLERDE DİJİTAL TAKİP DÖNEMİ BAŞLIYOR
Gıda güvenliği risklerine karşı yeni sistem devreye alınıyor. Kantin dolapları dijital takibe bağlanacak. Sürdürülebilir menü yönetim sistemi kurulacak. Menülerde karbon ayak izi düşük ürünler öncelikli olacak. Tuzsuz diyet seçenekleri eklenecek. Alerjisi olan öğrenciler için özel menüler tasarlanacak.