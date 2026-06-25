MEB Okullarda Hava Kalitesini Ölçecek

Eğitim
Sınıfta oturan çocuklar öğretmeni dinliyor
Millî Eğitim Bakanlığı, okullarda iklim değişikliği ile mücadele için kapsamlı yenilikler başlatıyor ve sürdürülebilir uygulamalar geliştiriyor.
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Millî Eğitim Bakanlığı, küresel kuraklık ve iklim değişikliği risklerine karşı okulları yeşil alanlara dönüştürecek bir adım attı. Bakanlık, “2026-2030 İklim Değişikliği Eylem Planı” kapsamında okullarda köklü değişiklikler başlatıyor. Kantinlerden sınıflara, su tasarrufundan atık yönetimine kadar pek çok alan yenilenecek. Amaç, hem öğrencilerin iyilik halini korumak hem okulların iklim krizine dayanıklılığını artırmak.

KANTİNLERDE DİJİTAL SOĞUK ZİNCİR SİSTEMİ KURULUYOR

Artan sıcaklıkların gıda güvenliği riskini azaltmak için teknoloji devreye giriyor. Okul kantin ve yemekhanelerinde dijital soğuk zincir takip sistemi kurulacak. Ayrıca okullarda sürdürülebilir menü yönetim sistemi tasarlanacak. Bu sistem bölgesel ve mevsimsel ürünleri kapsayacak. Alerjik hastalığı veya böbrek rahatsızlığı olan öğrenciler için tuzsuz diyet menüler eklenecek.

PLASTİK ATIKLARA SON VEREN MATARA DÖNEMİ

Okullarda plastik atık yükünü azaltmak için yüksek filtrasyonlu su pınarları yaygınlaştırılacak. Öğrenciler ambalajlı su yerine çelik veya cam termos kullanmaya teşvik edilecek. Bu sayede hem sağlıklı su tüketimi kolaylaşacak hem su tasarrufu bilinci oluşacak.

SINIFLARDA HAVA KALİTESİ ÖLÇÜM BAŞLIYOR

Kapalı alanlarda doğal havalandırma ile temiz hava sirkülasyonu artırılacak. On bin metrekare üzerindeki okullarda hava kalitesi ölçüm sistemleri kurulacak. Sınıflardaki aşırı sıcak veya soğuğa karşı özel gölgeleme düzenlemeleri yapılacak. Öğrenci, öğretmen ve velilere iklime uyum eğitimi verilecek.

YAĞMUR SUYU HASADI VE KOMPOST SİSTEMİ GELİYOR

Bakanlık “Sıfır Atık Uygulama Yönergesi” hazırlıyor. Okullarda yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve kompost sistemleri kurulacak. Bahçelerde doğa dostu tarım yöntemleri uygulanacak. En başarılı projeler ise “Yeşil Okul İyi Örnekler Portalı”nda paylaşılacak.

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