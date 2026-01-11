MEB: Özel Eğitime 27 Yaş Sınırı İddiaları Yalanlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitime ilişkin ortaya atılan “27 yaş sınırı getirildi” iddialarını resmi olarak yanıtladı. Bakanlık kaynakları, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, bazı başvuruların sistemde geçici olarak görünmemesinin teknik aksaklıklardan kaynaklanabileceğini ifade etti. Ayrıca, özel eğitim konusundaki mevcut düzenlemelerin veya uygulama değişikliklerinin olmadığını da vurguladı.

ASIHLIZ İDİDALARA İTİBAR EDİLMEMELİ

Bakanlık yetkilileri, kamuoyunun bu tür asılsız haberlere itibar etmemesi gerektiğini dile getirirken, destek eğitimlerine yönelik uygulamaların geçmişte olduğu gibi gelecekte de aynı standartlar çerçevesinde devam edeceğini belirtti.