MEB Yönetici Atama Sonuçları Açıklanıyor

Eğitim
Bir kişi kalemle belge imzalıyor, arka planda MEB logosu var
Okul yöneticilerinin atama sonuçları açıklandı ve yeni görev yerlerinde çalışmaya başlayacaklar.
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Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda dört ve sekiz yıllık görev sürelerini tamamlayan yöneticiler için beklenen an geldi. Yeniden yönetici atamaları kapsamındaki tercih sonuçları bugün ilan ediliyor. Okul müdürleri ve müdür yardımcıları sonuçları bakanlığın personel genel müdürlüğü internet sitesinden öğrenebilecek.

ATAMA KARARNAMELERİ BEKLENECEK

Sonuçların açıklanmasının ardından ataması gerçekleşen yöneticiler için yeni süreç başlayacak. Yöneticiler MEB tarafından illere gönderilecek atama kararnamelerini bekleyecek. Ataması yapılan okul yöneticileri 10 Temmuz tarihinden itibaren yeni görev yerlerinde çalışmaya başlayacak.

YENİ GÖREVLERDE DÖRT YILLIK DÖNEM

Bu kapsamda görevlendirilen personel yeni kurumlarında dört yıl süreyle görev yapacak. Yöneticiler müdür veya müdür yardımcısı olarak çalışmaya devam edecek.

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