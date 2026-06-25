MEB’den Öğretmenlere Zorunlu İklim Farkındalık Eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek amacıyla ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’ nı resmen yayımladı. Yeni planla iklim değişikliğiyle mücadele sınıfların en önemli gündemi haline geliyor. Sürecin en büyük mimarı öğretmenler olacak.

ÖBA'DA ZORUNLU İKLİM FARKINDALIK EĞİTİMİ PLANLANIYOR

Eylem planının öğretmenleri en çok ilgilendiren maddeleri ÖBA üzerinden hayata geçirilecek. ÖBA’da Yeşil ve Dijital Beceriler Modülleri kapsamında zorunlu çevrim içi eğitimler planlanacak. Aday öğretmenlerin eğitimlerinde iklim değişikliği, sıfır atık ve su verimliliği içerikleri artırılacak.

BÖLGESEL İKLİM EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ YAPILACAK

Yeni dönemde tek tip eğitim anlayışı geride kalıyor. MEB her bölgenin kendi çevre sorunlarına odaklanacak. Bölgesel İklim Eğitim İhtiyaç Analizi yapılacak. Öğretmenler bölgelerindeki çevre sorunlarını dikkate alarak özel eğitim modülleriyle desteklenecek.

DİJİTAL ARAÇLARLA UYGULAMALI EĞİTİMLER DÜZENLENİYOR

Öğretmenlerin çevre eğitimlerinde interaktif yöntemler kullanabilmesi için dijital araç becerilerini güçlendirecek eğitimler düzenlenecek.

PERFORMANS KRİTERLERİYLE DÜZENLİ İZLEME SAĞLANACAK

Bu eylem planı kağıt üzerinde kalmayacak. Belirlenen performans kriterleri sayesinde çalışmaların etkililiği düzenli olarak izlenecek. Öğretmenlerin bilgi, beceri ve farkındalık düzeylerinin yukarı taşınması hedefleniyor.

MEB bünyesinde kurulacak bu bütüncül ve kalıcı öğrenme ekosistemiyle okullar eğitimin ve doğayla uyumlu yaşamın merkezi olacak.