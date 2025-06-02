Meclis Başkanvekili Pervin Buldan Atandı

DEM PARTİ’DE YENİ MECLİS BAŞKANVEKİLİ BELLİ OLDU

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından, DEM Parti kapalı grup toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantıda yeni Meclis Başkanvekili belirlendi.

PERVİN BULDAN YENİ GÖREVDEN HABERLER VERDİ

DEM Parti Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinde yer alan Pervin Buldan’ın Meclis Başkanvekili olarak atanması duyuruldu. Pervin Buldan, parti içindeki yeni görevinde tanınmış bir isim olarak dikkat çekiyor.