Meclis’e Ücretsiz Yemek Teklifi Sunuldu

CHP MİLLETVEKİLİNDEN KANUN TEKLİFİ

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, devlet okullarında “bir öğün ücretsiz yemek” verilmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyarak, konuyla ilgili bir kanun teklifi sundu. Avşar, teklifinin gerekçesini ülkenin ekonomik durumu ve toplumun yoksulluk koşulları üzerine inşa etti. Asgari ücretin açlık sınırının 5 bin TL’nin altında kaldığını, geniş tanımlı işsizliğin ise yüzde 32’yi aştığını vurgulayan Avşar, bu durumun sağlıklı beslenme ve gıdaya erişim sorununu daha da derinleştirdiğini ifade etti.

YETERSİZ BESLENME SORUNU

Uluslararası alanda gıda güvencesizliğinin yetersiz beslenme ve sağlıklı gıdaya erişememe durumu olarak tanımlandığını belirten Avşar, “Uzmanlar, okul yıllarının çocukların sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılaması açısından önemli bir dönem olduğunu savunmakta ve sağlıklı beslenmenin çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağladığını vurgulamaktadır” dedi. Bu bağlamda, Avşar, Türkiye’de çocukların yeterli ve dengeli beslenemediğinin ve bunun başlıca nedeninin ekonomik faktörler olduğunun altını çizdi. Gelir dağılımındaki eşitsizlik, yoksulluk, işsizlik, enflasyon ve gıda krizi gibi olgular birçok ailenin sağlıklı beslenmesini olumsuz etkiliyor.

KAMUSAL POLİTİKALARIN ÖNEMİ

Avşar, okullarda “bir öğün ücretsiz yemek” uygulamasının çocukların sağlıklı beslenme ihtiyacını karşılamak açısından önemli bir adım olarak görülmesi gerektiği ifade etti. Ancak, Türkiye’de okul öncesi eğitim ve okullarda çocukların sağlıklı beslenmesini sağlamaya yönelik etkili kamusal programların yetersiz kaldığını belirtti. Bu nedenle, çocukların beslenme ihtiyacının sosyal hizmet programlarıyla karşılanmasının büyük önem taşıdığını söyledi. Avşar, kamusal politikaların çocuk sağlığına odaklanması gerektiğini vurguladı.

EĞİTİME EŞİT ERİŞİM

Eğitimin Anayasa ile güvence altına alınmış temel insan haklarından biri olduğuna dikkat çeken Avşar, eğitimin adil ve erişilebilir olması gerektiğini belirtti. Ancak, ekonomik zorluk çeken ailelerin çocuklarının sıklıkla eğitimden mahrum kaldığını, bunun da eğitimde ciddi bir adaletsizliğe yol açtığını ifade etti. Avşar, “Bu çerçevede, ‘ücretsiz bir öğün yemek’ desteği, eğitimdeki eşitsizliklerin azaltılması ve hak temelli bir eğitim sisteminin oluşturulması için olmazsa olmazlarından biridir” diye konuştu.

KANUN TEKLİFİNİN AMACI

Kanun teklifinin amacından bahseden Avşar, “Bu teklifle; 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa ek madde eklemek suretiyle okul öncesi eğitim ile ilköğretim ve ortaöğretim seviyesinde hizmet veren devlet okullarında, Sağlık Bakanlığının belirlediği besin gereksinimleri dikkate alınarak tüm öğrencilere her gün ‘bir öğün ücretsiz yemek’ desteği sağlanması amaçlanmaktadır” dedi. Ekonomik açıdan dezavantajlı öğrenciler için okul, il veya bölge bazlı kriterler belirlenerek uygulamaya alınmasının, eğitime eşit ve adil erişim sağlamayı hedeflediğini ifade etti.