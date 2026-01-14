Eyüpspor Kerem Demirbay İle Resmen Ayrıldı

eyupspor-kerem-demirbay-ile-resmen-ayrildi

Eyüpspor’dan gelen açıklama şu şekildeydi: “Teşekkürler Kerem Demirbay. Bu sezon formamızı giydiği süre boyunca takımımıza verdiği emek ve sahadaki mücadelesi için Kerem Demirbay’a teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.” Süper Lig’de ara transferde Kamil Ahmet Çörekçi ve İrfan Can Kahveci’yi kadrosuna ekleyen Kasımpaşa, bir deneyimli futbolcuyu daha transfer etmeye hazırlanıyor.

KEREM DEMİRBA YLA ANLAŞMA AŞAMASI

İstanbul kulübü, Kerem Demirbay’ı kadrosuna alma konusunda önemli bir adım atıyor. HT Spor’da yayımlanan habere göre, Kasımpaşa, deneyimli orta saha oyuncusuyla prensipte anlaştı.

GEÇEN SEZON EYÜPSPOR’DA OYNADI

Kerem Demirbay, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sezon başında Eyüpspor’a imza atmıştı. Deneyimli oyuncunun futbol kariyerinde daha önce Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Hamburg, Fortuna Düsseldorf, Kaiserslautern, Borussia Dortmund II, Schalke ve Wattenscheid takımlarının formalarını giydiği biliniyor.

