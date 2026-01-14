Ticaret Bakanlığı’ndan Güvenli Erişim İçin Yeni Sistem

Ticaret Bakanlığı, ihracat ve antrepo beyannameleri ile ilgili bazı bilgilerin paylaşımını kolaylaştırmak için özel bir “pin kodu” sistemini uygulamaya koydu. Gümrük işlem süreçlerinin dijitalleşmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde hayata geçirilen bu yenilik, yetkilendirilen kişi ve firmalara güvenli bir bilgi görüntüleme imkanı sunuyor.

90 DAKİKA GEÇERLİ

Açıklamada, ihracat ve antrepo beyannamelerine dair bilgilerin, beyan sahibi tarafından “GET-APP” uygulaması aracılığıyla belirlenen kişilere e-posta ile iletilmesini sağlayan sistemin devreye girdiği belirtildi. Bu bilgilerin, 90 dakika geçerliliği olan özel “pin kodu” ile yetkilendirilen kişiler ve firmalar tarafından güvenli bir şekilde görüntülebileceği ifade edildi.

BİLGİ GÜVENLİĞİ İÇİN

Uygulamanın, dış ticaret alanındaki farklı aktörler arasında halihazırda paylaşılan beyanname bilgilerini optimize edilmiş veri alanları ile sistemik bir yapıya kavuşturduğu kaydedildi. Bu sayede yetkilendirilen kişiler, ilgili veri alanlarına kontrollü erişim sağlayarak bilgi güvenliğini artırmakta ve gümrük işlemlerinde dijitalleşme, şeffaflık ve etkinliği yükseltmektedir. Uygulamanın tüm paydaşlar açısından faydalı olacağı umuluyor.