Ticaret Bakanlığı’ndan Güvenli Erişim İçin Yeni Sistem

ticaret-bakanligi-ndan-guvenli-erisim-icin-yeni-sistem

Ticaret Bakanlığı, ihracat ve antrepo beyannameleri ile ilgili bazı bilgilerin paylaşımını kolaylaştırmak için özel bir “pin kodu” sistemini uygulamaya koydu. Gümrük işlem süreçlerinin dijitalleşmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde hayata geçirilen bu yenilik, yetkilendirilen kişi ve firmalara güvenli bir bilgi görüntüleme imkanı sunuyor.

90 DAKİKA GEÇERLİ

Açıklamada, ihracat ve antrepo beyannamelerine dair bilgilerin, beyan sahibi tarafından “GET-APP” uygulaması aracılığıyla belirlenen kişilere e-posta ile iletilmesini sağlayan sistemin devreye girdiği belirtildi. Bu bilgilerin, 90 dakika geçerliliği olan özel “pin kodu” ile yetkilendirilen kişiler ve firmalar tarafından güvenli bir şekilde görüntülebileceği ifade edildi.

BİLGİ GÜVENLİĞİ İÇİN

Uygulamanın, dış ticaret alanındaki farklı aktörler arasında halihazırda paylaşılan beyanname bilgilerini optimize edilmiş veri alanları ile sistemik bir yapıya kavuşturduğu kaydedildi. Bu sayede yetkilendirilen kişiler, ilgili veri alanlarına kontrollü erişim sağlayarak bilgi güvenliğini artırmakta ve gümrük işlemlerinde dijitalleşme, şeffaflık ve etkinliği yükseltmektedir. Uygulamanın tüm paydaşlar açısından faydalı olacağı umuluyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Hava Durumu Raporu: Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artacak

Türkiye genelindeki soğuk ve yağışlı hava koşulları, batı ve iç bölgelerde etkisini kaybetmeye başlıyor.
Gündem

Gazze’deki Can Kaybı 71 Bin 439’a Ulaştı

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki hastanelere son 24 saatte 15 cenaze daha teslim edildiğini ve 7 Ekim'den bu yana ölenlerin toplam sayısının 71 bin 439'a ulaştığını bildirdi.
Gündem

Standart Altının Kilogram Fiyatı Yeniden Yükseldi

Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gün sonunda standart altının kilogramı Borsa İstanbul'da 6,5 milyon lira olarak belirlendi.
Gündem

Siber Suç Operasyonlarında 126 Şüpheli Yakalandı

Siber suçlarla mücadelede yapılan operasyonlar sonucunda 126 kişi gözaltına alındı, bunlardan 16'sı tutuklandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, gelişmeleri duyurdu.
Gündem

Marmaris’te Tadilattaki 5 Katlı Apart Otel Çöktü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bakımda olan bir apart otelin çökmesiyle ilgili endişe verici bir olay yaşandı. Yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.