Meclis’te Bayram İkramiyesi ve Doğum Yardımı Teklifi

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ YENİDEN DÜZENLENİYOR

Meclis’te tartışılan kanun teklifi çerçevesinde, emekli bayram ikramiyeleri tekrar düzenleniyor. 2 Mart 2024 itibarıyla 3 bin TL’ye yükseltilen bayram ikramiyeleri, teklifin yasalaşması durumunda Ramazan ve Kurban bayramlarında 4 bin TL olarak ödenecek. Bu artışın 2025 yılı bütçesine 28,4 milyar TL ek maliyet getireceği tahmin ediliyor. Ayrıca, birden fazla dosyadan emekli maaşı veya gelir alan kişiler için yalnızca en yüksek ödemeyi sağlayan tek dosya üzerinden ikramiye verilecek. Bu düzenleme kapsamında 15,5 milyon kişinin bayram ikramiyesi alması öngörülüyor.

DOĞUM YARDIMI PROGRAMI KALICI HALE GETİRİLİYOR

Kanun teklifi, doğum yardımı programını kalıcı bir sosyal destek programı haline getirmeyi planlıyor. Yeni düzenlemeye göre, 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar doğum yardımı yapılacak. Yardımdan yararlanabilmek için ebeveynin Türkiye’de ikamet etmesi ve belirlenen süre içinde başvuru yapması gerekiyor. Beş yıllık maliyet projeksiyonu ise şöyle belirlenmiş:

1. yıl bütçesi: 22,8 milyar TL

2. yıl bütçesi: 45,7 milyar TL

3. yıl bütçesi: 67,6 milyar TL

4. yıl bütçesi: 89,5 milyar TL

5. yıl bütçesi: 111,4 milyar TL

2024 yılı için bu programa 211 milyon TL ayrıldığı düşünülürse, 2025’te ek maliyetin 22,6 milyar TL olacağı öngörülüyor.

SPORCULARA DESTEK ARTIRIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpik ve paralimpik spor branşlarında yetiştirilen 8 bin sporcu için sağlanan harçlık ödemelerini artırıyor. 2022’de 81 milyon TL, 2023’te 218 milyon TL, 2024’te ise 406 milyon TL sporcu harçlığı ödendi. 2025 itibarıyla bu desteğin daha fazla artırılması bekleniyor. Sporculara yapılan ödemelerin asgari ücretin net tutarını geçmeyecek şekilde ayarlanacağı belirtiliyor.

OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNE YENİ UYGULAMA

Teklif çerçevesinde, yabancı plakalı araçların otoyol geçiş ücretlerini ödemeden çıkış yapmalarını önlemek için yeni bir tahsilat yöntemi getiriliyor. Bu yönteme göre, geçiş ücreti ve varsa ceza, araç ülkeyi terk etmeden gümrük kapılarında tahsil edilecek. Bu düzenleme ile yıllık yaklaşık 5 milyon dolar ek gelir sağlanması planlanıyor.

MALİ MÜŞAVİRLER İÇİN YENİ GENEL KURUL DÜZENİ

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin oda genel kurullarına ilişkin yeni bir düzenleme teklifi sunuluyor. Bu düzenlemeye göre, genel kurul toplantı çağrıları artık odaların resmi internet sitelerinde ilan edilecek ve taahhütlü posta ile bildirim uygulaması kaldırılacak. Bu değişiklikle yıllık 13,4 milyon TL tasarruf hedefleniyor.

DHMİ PERSONELİNE YENİ PERFORMANS PRİMİ

Teklifte, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) personeline yönelik performans primi uygulanacağı da yer alıyor. Buna göre, Türkiye’deki sivil havalimanlarında gerçekleşen giden uçak trafiği sayısına göre prim hesaplanacak. 12 bin 7 DHMİ personeline yıllık yaklaşık 4,5 milyar TL ek ödeme yapılması planlanıyor. Bu ödemeler Eurocontrol’den sağlanan bütçeden karşılanacağı için ülke bütçesine bir ek maliyet getirmeyecek.