Meclis’te Futbolda Hakem Kararları Tartışması

FUTBOLDA HAKEM KARARLARI MECLİS’TE GÜNDEM OLDU

Futboldaki hakem kararları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşındı. Meclis Genel Kurulu’nda konuşan AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Çaykur Rizespor’un sahada karşılaştığı skandal hakem kararları nedeniyle emeğinin gasbedildiğini belirtti. Mertoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nu istifaya davet etti.

ADALET OLMADAN BAŞARI OLMAZ

Mertoğlu, “Rizespor’un hakkı neden teslim edilmiyor?” diyerek adalet arayışını dile getirdi. “Futbol sadece büyük takımlar için mi oynanıyor? Eğer sahada adalet sağlanmıyorsa, o ligde güven kalmaz. Tüm futbol kamuoyunu haksızlığa karşı durmaya çağırıyoruz. Çaykur Rizespor yalnız değildir. Futbolda adalet sağlanmadan başarı olmaz. Yeter, artık durun” şeklinde isyan etti.

HAKEMLERDE YABANCI UYGULAMA TALEBİ

İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak ise hakem hatalarının artık dayanılmaz boyutlara ulaştığını ifade etti ve “Hakemlerin yönetimi adaletten uzaklaştıkça Türk futboluna olan güven hızla eriyor. Bu şekilde sezonun sağlıklı tamamlanması mümkün değildir. TFF’ye çağrım açık ve net; madem VAR sisteminde yabancı hakem uygulamasına geçildi, o halde aynı adımı atın ve orta hakemler için de yabancı hakem uygulaması gelsin” dedi.