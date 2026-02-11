Meclis’te Gerginlik: CHP’li Tanal Yaralandı

Resmî Gazete’de yayınlanan atama kararlarının ardından, Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti. Ancak, yemin töreni sırasında Meclis’te gergin anlar yaşandı.

CHP’NİN PROTESTOSU

CHP milletvekilleri, Gürlek ve Çiftçi’nin yemin törenini protesto etmek amacıyla kürsüye doğru ilerledi. Bu esnada, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında arbede meydana geldi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, kavga sırasında burnunun kanadığı görülerek sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Genel Kurul salonundan çıkarıldı.

GEDİKLERİ AÇIKLAMALAR

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, yemin töreni sonrası yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu: “Böyle bir yemin törenine tanıklık etmek istemezdik. Bu yemin töreni mutlak butlandır. Kendisi çağrılmadan gelmiştir, kürsü fiilen abluka altındayken olmuştur. Bu yemin geçersizdir. Akın Gürlek, İstanbul’da hukuku ayaklar almıştır. Atanması hukuka ve demokrasiye meydan okumaktır. Akın Gürlek, İstanbul’a giderken bakan yardımcısıydı. Bu kişinin başsavcılığı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi operasyonlarının bir parçası olur. Aynı kişinin düşman hukuku içeren iddianamelerinden sonra ödüllendirilmesi, orada siyasi nedenlerle tutulduğunun itirafıdır. Bu atamanın doğru okuması bunun cumhuriyetin temellerine bir saldırı olmasıdır.”

TÖREN DEVAM ETTİ

Yaşanan bu gerginliğe rağmen, yemin töreni başarıyla tamamlandı ve Gürlek ile Çiftçi, görevlerine resmen başlamış oldu.