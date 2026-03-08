Meclis’te Gündem: Milli Savunma ve Dışişleri Bilgilendirecek

Meclis’te yeni haftanın programı belirlendi. Milli Savunma Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Fidan, 10 Mart Salı günü başlayacak olan Genel Kurulda milletvekillerine İran’a yönelik gelişmeler hakkında bilgiler verecek. Bu oturumda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eylemleri, bölgedeki çatışmaların artışı ile Orta Doğu’daki gerilim ve Türkiye’nin duruşu ile ilgili konular gündeme gelecek. Bakanların yapacağı sunumlar 30’ar dakika sürerken, siyasi parti grupları adına konuşmalar 20’şer dakika ile sınırlı olacak. Grupları bulunmayan iki milletvekili ise 5’er dakikalık süre ile görüşlerini dile getirecek.

MİLLİ PARKLAR KANUNU GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Genel Kurulda ayrıca, Milli Parklar Kanunu ve bazı diğer kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasına ilişkin teklifin görüşmelerine devam edilecek. Söz konusu teklifin ilk 21 maddesi kabul edilmiş durumda. Bu düzenlemeye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ihtiyaç duyduğunda döner sermayeli işletmeler kurma yetkisine sahip olacak; Cumhurbaşkanı, döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırabilecek. Milli Parklar kapsamında koruma hizmetleri orman muhafaza memurlarıyla birlikte av ve doğa koruma memurları tarafından da sağlanacak. Ayrıca, el konulan yapılar derhal yıkılacak veya ihtiyaç halinde değerlendirilecek. Milli parklarda ekosistem dengesini bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar para cezası uygulanacak.

AVCILIK VE YASAKLARLA İLGİLİ ÖNLEMLER

Merkez Av Komisyonu tarafından yasaklanan avlaklarda avlananlara verilen idari para cezası 200 liradan 10 bin liraya yükseltilecek. Özel kanunlarla yasaklanan alanlarda avlananlar için bu ceza 350 liradan 15 bin liraya çıkarılacak. Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması ve yasakların takibi Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Genel Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek. Genel Kurulda, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti arasında Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırasının onaylanması üzerine bir kanun teklifi de görüşülmesi planlanıyor.

KOMİSYONLARDA ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda sosyal medya ve doğum iznine dair düzenlemeleri içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında bir teklif ele alınacak. Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu da kendi gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

PARTİ GRUP TOPLANTILARI YAPILACAK

Salı ve çarşamba günleri Meclis’te, grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda milletvekillerine hitap edecek.