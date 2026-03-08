İran’da Depolara Saldırı Sonrası Toksik Yağmur Uyarısı

İran Petrol Bakanlığı, ülkede bulunan üç farklı bölgede, Tahran’ın batısındaki Kerec şehri dahil, depoların hedef alındığını onayladı. Saldırılar sonrasında, bu tesislerden sızan petrolün kentin kanalizasyon sistemine karıştığı belirtilerek, sokaklarda “ateş nehirleri” oluştuğu duyuruldu. Sosyal medya üzerinde paylaşılan görüntülerde, kentin ana yollarında yangınların yayıldığı gözlemlendi.

ZEHİRLİ YAĞMUR UYARISI

İran Kızılayı, yakıt tanklarındaki patlamaların ardından potansiyel “toksik yağmur” riskine karşı halka çeşitli uyarılarda bulundu. Atmosferde biriken kimyasalların, yağışların ciltte ciddi kimyasal yanıklara ve akciğer hasarına yol açabileceğine dikkat çekilerek, vatandaşların yağmur sırasında evlerinden çıkmamaları gerektiği belirtildi. Dışarıda yakalananlar için ağaç altları yerine beton veya metal çatılara sığınmaları tavsiye edilirken, yağmura temas eden cilt bölgelerinin derhal soğuk su ile yıkanması gerektiği ve temas eden kıyafetlerin mühürlü torbalarda saklanması gerektiği vurgulandı.

TAHRAN’DA YAKIT SATIŞI DURDURULDU

Saldırıların ardından yaşanan lojistik sıkıntılar sebebiyle Tahran Valiliği, şehirdeki sakinlere yönelik önce yakıt kotası uygulamaya koydu, ardından ise yakıt satışını tamamen durdurdu. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, kişisel kartlarla yapılan günlük yakıt alım limitinin 30 litreden 20 litreye indirildiği ifade edildi. Daha sonrasında, bir yetkilinin açıklamasına göre, geçici olarak başkent Tahran’da tüm yakıt satışlarının askıya alındığı duyuruldu.