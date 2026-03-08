Göztepe Son 5 Maçta Galibiyet Hasreti Çekiyor

goztepe-son-5-macta-galibiyet-hasreti-cekiyor

Göztepe, Süper Lig’de son 5 karşılaşmasında galibiyet elde edemeyerek 6. sıraya geriledi. Lige güçlü bir başlangıç yapan İzmir ekibi, ilk yarıyı 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 32 puan toplayarak 4. sırada tamamlamıştı. Ancak sezonun ikinci yarısında, beklenen sonuçları almakta zorlandı.

FENERBAHÇE DEPLASMANINDAN EŞİTLİKLE AYRILDI

Bu sezon Avrupa hedefi belirleyen Göztepe, ikinci yarıya iyi başlamasına rağmen, 18. haftada Çaykur Rizespor’u 3-1 mağlup ettikten sonra 19. haftada Fenerbahçe deplasmanından 1-1’lik eşitlikle döndü. Ligin 20. haftasında Mısırlı.com Fatih Karagümrük’ü 2-1 yenme başarısı gösteren sarı-kırmızılılar, bu mücadelenin ardından galibiyet alamadı. TÜMOSAN Konyaspor ile golsüz berabere kalan Göztepe, 22. haftada Zecorner Kayserispor maçında da sahadan aynı sonuçla ayrıldı.

EYÜPSPOR’LA GOLSÜZ BERABERE KALDI

Sonraki haftada Beşiktaş deplasmanından 4-0’lık mağlubiyetle dönen Göztepe, bu sezon kalesinde ilk kez 4 gol görme şanssızlığını yaşadı. 24. haftada evinde Eyüpspor ile yine golsüz berabere kaldı.

BAŞAKŞEHİR’E MAĞLUP OLDU

Dün ligin 25. haftasında RAMS Başakşehir’e konuk olan Göztepe, bu karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Son 5 maçta galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, toplamda sadece 3 puan toplayarak ligde 6. sıraya düştü.

YENİ TRANSFERLER BİR GOL KATKISI VERDİ

Devre arası transfer dönemini hareketli bir şekilde geçiren Göztepe, Junior Olaitan, Rhaldney, Ruan ve Ahmed Ildız gibi oyuncuları gönderdi. Kadrosuna, Brezilyalı hücumcular Guilherme Luiz Oliveira da Silva ve Jeh, İsviçreli Alexis Antunes, Ganalı Musah Mohammed, kaleci Mehmet Şamil Öztürk ve Bulgar Filip Krastev’i kattı. Ancak yeni transferlerden beklenilen katkı sağlanamadı. Brezilyalı oyuncular Guilherme, Jeh, Musah Mohammed ve Filip Krastev henüz gol veya gol pası veremedi. İsviçreli Alexis Antunes ise 5 maçta yalnızca 1 gol atabildi. Son 5 maçta yalnızca 1 gol kaydeden Göztepe, bu süreçte kalesinde 6 gol görerek toplamda 18 gol yedi. Sarı-kırmızılılar, ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray ile aynı gol yeme sayısına ulaştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran’da Depolara Saldırı Sonrası Toksik Yağmur Uyarısı

Enerji altyapısını hedef alan ABD ve İsrail'in saldırıları, İran'da dokuzuncu gününe girdi; Tahran ve çevresindeki yakıt depoları ciddi şekilde zarar gördü.
Gündem

Dron Saldırısında Hayatını Kaybeden Askerler Anıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların ardından hayatını kaybeden askerlerin cenaze törenine katılarak, ulusun yasını paylaştı.
Gündem

İsrail: Hamaney’in Halefine Açık Hedefimiz Var

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 9. gününe ulaşırken, İsrail yetkilileri Hamaney'in haleflerini hedef aldıklarını açıkladı. Olaylarla ilgili anlık güncellemeler sürüyor.
Gündem

Trenlerde Ek Seferlerle Kapasite Artışı Sağlanacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla trenlerde ek seferler ve kapasite artırımı uygulanacak. Yolcuların rahat bir yolculuk yapması hedefleniyor.
Gündem

Meclis’te Haftaya İki Kritik Bilgilendirme Yapılacak

Milli Savunma Bakanı ve Dışişleri Bakanı, TBMM Genel Kurulu'nda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik operasyonları hakkında bilgi verecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.