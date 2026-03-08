MSB’den 8 Mart’ı Anlamlı Kutlama Mesajı

Bugün 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle resmi sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı. “Kararlı adımlar, sarsılmaz irade ve geleceğe umutla bakan yürekler” başlığıyla duyurulan mesajda, şu sözlere yer verildi: “Zor şartlar karşısında dimdik duran asil duruş, gücünü inancından ve vazife bilincinden alır. Her koşulda cesaretiyle öne çıkan bu ruh, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kadın kahramanlarında hayat bulur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, vatan sevgisiyle görev yapan, azmi, fedakarlığı ve kararlılığıyla milletimizin gücüne güç katan tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun.”

KADIN ASKERLERE VURGU

Mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan kadın askerlere ait görüntüler de paylaşılarak, bu kadınların önemli rolü ve başarıları vurgulandı. Böylece, kadınların savunma alanındaki katkıları ve güçlü duruşları bir kez daha gözler önüne serildi.