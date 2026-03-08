MSB’den 8 Mart’ı Anlamlı Kutlama Mesajı

msb-den-8-mart-i-anlamli-kutlama-mesaji

Bugün 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Savunma Bakanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle resmi sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı. “Kararlı adımlar, sarsılmaz irade ve geleceğe umutla bakan yürekler” başlığıyla duyurulan mesajda, şu sözlere yer verildi: “Zor şartlar karşısında dimdik duran asil duruş, gücünü inancından ve vazife bilincinden alır. Her koşulda cesaretiyle öne çıkan bu ruh, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kadın kahramanlarında hayat bulur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, vatan sevgisiyle görev yapan, azmi, fedakarlığı ve kararlılığıyla milletimizin gücüne güç katan tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun.”

KADIN ASKERLERE VURGU

Mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan kadın askerlere ait görüntüler de paylaşılarak, bu kadınların önemli rolü ve başarıları vurgulandı. Böylece, kadınların savunma alanındaki katkıları ve güçlü duruşları bir kez daha gözler önüne serildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kabine Toplantısında Ortadoğu Gelişmeleri Ele Alınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Beştepe'de kabine toplantısı gerçekleştirecek. Toplantının ana gündem maddesi Ortadoğu'daki savaş olacak.
Gündem

Galatasaray Liverpool Maçının Hakemi Belli Oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ilk maçında Liverpool ile karşılaşacak. Maçta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano görev alacak.
Gündem

Bursa Yüksek Hızlı Tren Ağına Katılırken Hedef 30 Milyon Yolcu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'nın Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanma sürecinin ilerlediğini açıkladı. Bursa'dan hareket eden tren, Osmaneli üzerinden büyük şehirlere ulaşacak.
Gündem

Manisa’da 3,9 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem 13.10'da gerçekleşti.
Gündem

İran’da Depolara Saldırı Sonrası Toksik Yağmur Uyarısı

Enerji altyapısını hedef alan ABD ve İsrail'in saldırıları, İran'da dokuzuncu gününe girdi; Tahran ve çevresindeki yakıt depoları ciddi şekilde zarar gördü.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.