Dron Saldırısında Hayatını Kaybeden Askerler Anıldı

Kuveyt’te yer alan bir askeri üsse düzenlenen drone saldırısında yaşamını yitiren altı Amerikan askerinin cenaze töreni, Washington’un hemen dışındaki Dover Hava Üssü’nde gerçekleştirildi. 1 Mart tarihinde meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin cenazeleri, askeri personel tarafından uçaktan indirilip bekleyen araçlara taşındı. Ölen askerlerin en gencinin 20, en yaşlısının ise 54 yaşında olduğu bildirildi. Aralarında 39 yaşındaki kadın çavuş Nicole Amor’un da bulunduğu askerlerin ölümü, sosyal medya üzerinden savaş karşıtı mesajlarla gündem oldu.

TRUMP: “ÖLENLERİN İNTİKAMI ALINACAK”

Pentagon’dan alınan bilgiye göre, yaşamını yitiren askerlerin dördü bir rezerv birliğine mensup olup Kuveyt’te konuşlandırılmıştı. Saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir binbaşı, bir yüzbaşı ve dört astsubayın bulunduğu vurgulandı. ABD Başkanı Trump, askerlerin ölümlerinin intikamının alınacağını bildirdi.

SAVAŞIN BİR PARÇASI

Törenin ardından yaptığı açıklamalarında Trump, “Savaşı büyük bir farkla kazanıyoruz, onların kötü niyetli imparatorluğunu yok ettik. Bu durumun bir süre daha devam edeceğine eminim” yanıtında bulundu. Daha fazla asker kaybı olma ihtimalinin sorulması üzerine ise “Bunu yapmaktan nefret ediyorum ama bu savaşın bir parçası; savaşın acı ve kötü yönü budur” ifadelerini kullandı. Savaşın dört ila beş hafta sürme olasılığını dile getiren Trump, hedeflerinin İran donanmasını etkisiz hale getirmek, balistik füze yeteneklerini ortadan kaldırmak ve Tahran’ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu belirtti ve “Gerekli olan her şey yapılacak” şeklinde konuştu.