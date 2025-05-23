‘Medcezir’ Villası Satışa Çıkıyor! Fiyatı 340 Milyon TL

MEDCEZİR DİZİSİYLE BAĞLANTILI LÜKS VİLLA SATIŞTA

Amerikan yapımı ‘The O.C.’ dizisinden esinlenerek 2013-2015 yılları arasında izleyiciyle buluşan ‘Medcezir’in başrolünde Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy bulunuyordu. Şimdi diziyi yeniden gündeme getiren durum, dizideki ‘Serez ailesi’ne ait olan havuzlu villanın gerçek hayatta satışa çıkarılması oldu.

İSTANBUL TUZLA’DAKİ VİLLANIN ŞAŞIRTAN FİYATI

İstanbul Tuzla’da yer alan villa, “Özel Mimarili, Deniz Manzaralı, Havuzlu 2 Adet Villa ve Arsası” ifadesiyle satışa sunuldu. Lüks villanın güncel satış fiyatı ise 340 milyon TL olarak belirlendi. Dizinin yayın dönemi boyunca bu villa, ziyaretçi akınına uğruyordu.