‘Medcezir’ Villası Satışa Çıktı!

DİZİDEN GERÇEK HAYATA YANSIMALAR

Amerikan yapımı ‘The O.C.’ dizisinden ilham alınarak 2013-2015 yılları arasında ekranlara gelen ‘Medcezir’, başrollerinde Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy ile dikkat çekti. Şimdi ise dizi, ‘Serez ailesi’nin havuzlu villasının gerçekte satışa sunulmasıyla yeniden gündem olmuş durumda.

LÜKS VİLLANIN SATIŞ FİYATI ŞAŞIRTTI

İstanbul Tuzla’da yer alan lüks villa, “Özel Mimarili, Deniz Manzaralı, Havuzlu 2 Adet Villa ve Arsası” ifadesiyle satışa çıkarıldı. Villanın satış fiyatı 340 milyon TL olarak belirlendiği için birçok kişi fiyatı görünce şaşkınlık yaşadı. Dizi döneminde villa, yoğun bir ziyaretçi akınına uğramıştı.