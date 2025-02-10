MediaMarkt CLUB’dan Çekilişle Kazandıran Kampanya Başladı

MEDIAMARKT’TAN YENİ KAMPANYA

MediaMarkt, teknoloji tutkunları için yeni bir kampanya başlatıyor. 21 Şubat’a kadar MediaMarkt mobil uygulaması aracılığıyla tek seferde 1.000 TL ve katlarında harcama yapan CLUB üyeleri, 25 Mart’ta yapılacak çekilişte birçok ödül kazanma şansı buluyor. Kampanya çerçevesinde, 1 adet iPhone 16 128 GB Akıllı Telefon, 2 adet 11 inch iPad Air M2 Wifi 128 GB Tablet, 3 adet 10.000 TL’lik CLUB Kuponu, 5 adet 5.000 TL’lik CLUB Kuponu ve 10 adet 2.500 TL’lik CLUB Kuponu hediye ediliyor.

ÇEKİLİŞ HAKKI KAZANMA ŞARTLARI

MediaMarkt CLUB üyeleri, 21 Şubat’a kadar mobil uygulama üzerinden yapacakları her 1.000 TL’lik alışveriş için 1 çekiliş hakkı kazanıyor. Alışveriş sayısı arttıkça elde edilen çekiliş hakları da çoğalıyor. Bu fırsatla, 25 Mart’taki çekilişte çeşitli hediyeler ve indirim kuponları kazanma olanağı ortaya çıkıyor. Çekilişte yer almak isteyenlerin, belirtilen süre içinde gerekli alımları gerçekleştirmeleri gerekiyor.

KAZANILACAK ÖDÜLLER

25 Mart’ta düzenlenecek çekiliş sonucunda, MediaMarkt CLUB üyeleri arasında dağıtılacak hediyeler arasında; 1 adet iPhone 16 128 GB Akıllı Telefon, 2 adet iPad Air M2 Wifi 128 GB Tablet, 3 adet 10.000 TL’lik CLUB Kuponu, 5 adet 5.000 TL’lik CLUB Kuponu ve 10 adet 2.500 TL’lik CLUB Kuponu yer alıyor. Bu kampanya, alışveriş yapmayı seven MediaMarkt müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.