MediaMarkt’ın Türkiye’deki Yeni Kampanyası Başladı

MEDIA MARKT’IN YENİ KAMPANYASI

MediaMarkt Türkiye, “İhtiyaçlar Sizde, Teknolojiler MediaMarkt’ta” başlıklı kampanyasıyla teknoloji tutkunlarına çeşitli fırsatlar sunuyor. 14-17 Mart tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya sayesinde MediaMarkt mağazaları, mediamarkt.com.tr adresi ve MediaMarkt mobil uygulaması üzerinden tüketiciler binlerce teknoloji ürünü ile buluşabiliyor. MediaMarkt Türkiye, geniş ürün yelpazesi ile alışverişte konfor sağlayarak teknoloji ihtiyaçlarına yönelik fırsatlarla dolu bir kampanya gerçekleştiriyor.

KAMPANYANIN İÇERİĞİ

14-17 Mart tarihleri arasında geçerli olan “İhtiyaçlar Sizde, Teknolojiler MediaMarkt’ta” kampanyası çerçevesinde, QLED TV’den çamaşır makinelerine kadar birçok son teknoloji ürün cazip fiyatlarla tüketicilerle bir araya geliyor. Kampanya, Türkiye genelindeki 102 MediaMarkt mağazasında, mobil uygulama üzerinden ve online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de geçerli olacak. Teknoloji severler için çeşitli fırsatların bulunduğu bu dönem, alışveriş için değerlendirilebilir.