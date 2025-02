MediaMarkt Türkiye’ye Yılın İtibarlısı Ödülü

MEDIAMARKT TÜRKİYE ÖDÜLÜYLE ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUYOR

Geniş ürün yelpazesiyle teknoloji tutkunlarına rahat bir alışveriş ortamı sunan MediaMarkt Türkiye, pazarlama ve iletişim alanındaki en önemli standartlardan biri olan The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde ‘Teknoloji Perakendeciliği’ kategorisinde birincilik ödülü alarak zirvedeki konumunu korumayı başardı. 11 yıl içinde The ONE Awards’da 6’ncı kez “Yılın İtibarlısı” ödülünü kazanarak sektördeki itibarını bir kez daha kanıtladı. Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning tarafından düzenlenen, pazarlama sektörünün vazgeçilmez bir referansı olarak kabul edilen The ONE Awards, bu yıl 11’inci kez, yıl içerisinde itibarını en çok artıran markaları ödüllendirdi.

MÜŞTERİ ODAKLI DÖNÜŞÜM

Bu kıymetli ödülün halk oylaması ile belirlenmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini belirten MediaMarkt Türkiye Pazarlama, E-Ticaret ve Kurumsal İletişim Direktörü Tolga Ünvan, “Perakende sektöründe müşteri odaklı büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşüm hem markalar hem de tüketiciler için yepyeni fırsatlar sunuyor. Markalar, müşteri deneyimini ön planda tutarak rekabette öne çıkıyor. Tüketiciler ise daha konforlu ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri elde ediyor. MediaMarkt Türkiye olarak, bu köklü dönüşümün merkezinde yer alan bir markayız. Teknoloji perakendeciliği alanında lider bir kuruluş olarak, bütünleşik kanal deneyimini şirket vizyonumuzun kalbine yerleştirdik. “Deneyim Şampiyonluğu” vizyonumuzla, müşterilerimizin bizimle kurduğu her teması, onların ihtiyaçları, ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda optimize ederek, dünya standartlarında bir perakende deneyimi sunuyoruz. Sunduğumuz bu deneyim, sürdürülebilir başarıya da katkı sağlıyor. Bizi bu ödüle layık gören halkımıza ve bu başarıda katkısı olan tüm MediaMarkt Türkiye ailesine gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.