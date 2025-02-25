MediaMarktSaturn İlk Çeyrekte Büyüdü

ÜST ÜSTE KÂRLILIK ARTIRILIYOR

Sekiz dönem boyunca kârlılığını artıran şirket, zorlu rekabet ortamında bir kez daha etkileyici bir performans ortaya koyuyor. Müşteri memnuniyetini bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında artıran CECONOMY, ilk çeyrekte satışlarını bir önceki yıla göre %9,51 artırarak 7,6 milyar Euro’ya ulaştı. MediaMarkt Türkiye’nin çatı şirketleri CECONOMY AG ve MediaMarktSaturn, 2024-2025 döneminin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayımladı. Buna göre grup, 2024/25 mali yılının ilk çeyreğinde güçlü bir performans sergileyerek genel piyasa trendlerinden belirgin bir şekilde ayrıştı. Almanya’da da önemli bir büyüme kaydedildi. CECONOMY CEO’su Dr. Karsten Wildberger, “Meyvelerini veren istikrarlı büyüme stratejimiz sayesinde art arda sekizinci çeyrekte de büyüme yolunda ilerliyoruz” diye belirtiyor. Wildberger, müşteri deneyimini geliştirmek için sundukları yenilikler ve hizmetlere dikkat çekiyor.

KÂRLILIK HEDEFLERİ GERÇEKLEŞİYOR

CECONOMY, 2024/25 yılı ilk çeyreğinde satışlarını %9,51 oranında artırarak 7,6 milyar Euro’ya çıkardı. Düzeltilmiş FVÖK yıllık bazda %12,8 artışla 279 milyon Euro’ya erişti. Böylece CECONOMY, üst üste sekizinci çeyrekte kârlılığını artırmış oldu. Şirket, orta vadeli hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemeye devam ediyor. CECONOMY’nin büyüyen iş kolları grubun brüt kârına yaklaşık üçte bir oranında katkıda bulunuyor. CECONOMY CFO’su Dr. Kai-Ulrich Deissner, “Kârlılık hedefimizi iyi sonuçlar ve finansal güçle güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde sürdürüyoruz” diyor.

Grubun elde ettiği olumlu gelişim, büyük ölçüde geleneksel perakendecilikten customer-centric çok kanallı entegre bir platforma olan stratejik dönüşümün sonucudur. Fiziki mağazaların online hizmetlerle etkili bir şekilde ilişkilendirilmesi ve kârlılığa katkıda bulunan tamamlayıcı iş kollarının desteklenmesi sağlam bir temel oluşturuyor. Hizmetler, Pazaryeri, Perakende Medya ve Özel Marka gibi büyüyen iş kolları, zorlu pazar ortamında bile güçlü sonuçlar elde etmeyi sağlıyor.

MAĞAZA PORTFÖYÜ GENİŞLİYOR

CECONOMY, ilk çeyrekte mağaza içi satışlarını %7,2 oranında artırdı. Grup, fiziksel mağaza perakendeciliğini genişletmeye devam ederek Almanya’daki eski Gravis mağazalarından beş yeni Akıllı Mağaza açtı. Bu yeni format, yüksek müşteri trafiği olan lokasyonlarda kompakt alan ve seçilmiş ürün yelpazesi sunuyor. Ayrıca, İsviçre’de 19 eski melectronics mağazası MediaMarktSaturn ağına entegre edilerek Xpress mağaza formatı altında yeniden açıldı.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HİZMETLER ARTTI

MediaMarktSaturn, kişiselleştirilmiş hizmetlere özel bir önem veriyor. Bu hizmet, alışveriş sürecinde destek sunarak müşteri ilişkilerini güçlendiriyor ve memnuniyet artırıyor. Bu yaklaşım, şirketi rakiplerinden ayırıyor. Almanya’daki uygulama ocak ayının sonundan beri devam ediyor. İspanya’da ise ilk pilot mağazaların bahar aylarında açılması bekleniyor. CECONOMY, bu konsepti İsviçre’deki ana mağazalara ve Xpress mağazalarına entegre ediyor.

ÇEVRİMİÇİ SATIŞLARDA GÜÇLÜ BÜYÜME

MediaMarktSaturn, ilk çeyrekte çevrimiçinde de güçlü bir ilerleme kaydetti. Geçtiğimiz çeyrekte çevrimiçi pay (Pazaryerinin Net Mal Değeri dahil) neredeyse %29 iken, şirket 2025/26 mali yılı için %30’luk bir pay hedefliyor. Çevrimiçi satışlar yaklaşık %16 artarak 2,1 milyar Euro’ya ulaştı.

PAZARYERİ SATIŞLARINDA ARTIŞ

Yaklaşık 1.400 satıcı Pazaryeri’nde 2 milyon ürün sunuyor. Pazaryeri satışları, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %90 oranında arttı. Yenilenmiş ürünler kategorisi, toplam Pazaryeri satışlarının %10’unu oluşturdu. Müşteriler, Pazaryerinde kişiye özel finansman planları oluşturarak ve ödemelerini erteleyerek büyük alımlar yapabiliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HIZLA ARTMAKTA

Sürdürülebilirlik, şirketin değerlerinin temelini oluşturuyor. 2024/25 yılının ilk çeyreğinde sürdürülebilir ürünlerin satışlardaki payı %25’e ulaştı. Kullanılmış cihazların iadesini içeren takas teklifi bir önceki yıla göre %20 oranında arttı. Ayrıca, yenilenmiş ürün satışları %217 oranında artarak 42.000’e ulaştı.

GÜÇLÜ NAKİT AKI

Grup, ilk çeyrekte 1,5 milyar Euro’luk güçlü serbest nakit akışı kaydetti. Bu durum, net işletme sermayesinin normalleşmesi ve ürün mevcudiyetinin iyileşmesine bağlı olarak gerçekleşti. CECONOMY, büyümesini sürdürmeyi planlıyor ve tüm segmentlerin buna katkı sağlaması bekleniyor. Düzeltilmiş FVÖK’teki iyileşmenin DACH ve Batı/Güney Avrupa segmentlerinden kaynaklanması bekleniyor.