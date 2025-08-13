MediyaMarkt Türkiye’den Yenilikçi Klima Bakım!

MediaMarkt Türkiye, klima sahiplerinin yaşam alanlarında hava kalitesini ve konforunu artırmak için yenilikçi bir uygulama geliştirdi. Klima Bakım Hizmeti sayesinde, marka fark etmeksizin tüm klimaların bakım ve temizlik işlemleri uzman ekipler tarafından evde gerçekleştiriliyor. Bu sayede klimalarda hijyen sağlanıyor, enerji verimliliği artıyor ve uzun ömürlü kullanım garanti altına alınıyor. Yaz aylarında vazgeçilmez olan klimalar, düzenli bakım yapılmadığında sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Ancak, klimaların düzenli bakım ve temizliği, performansını artırırken daha az enerji kullanarak yüzde 15’e varan tasarruf sağlıyor ve kullanım ömrünü uzatıyor.

Klimanın İlk Günkü Performansı

MediaMarkt Türkiye, Klima Bakım Hizmeti ile klima sahiplerine en çok ihtiyaç duydukları hizmetleri direkt evlerinde sunuyor. Hem mevcut клиmalara sahip olanlar hem de yeni alacaklar, model fark etmeksizin bu hizmetten yararlanabiliyor. MediaMarkt’ın profesyonel ekibi, klimanın ihtiyaç duyduğu bakımı gerçekleştirerek performansını artırıyor. Ayrıca hijyen ortamı sağlanıyor ve uzun ömürlü, güvenli bir kullanım garanti ediliyor.

Detaylı Temizlik ve Bakım Süreci

Hizmet kapsamı dahilinde ilk olarak cihazın dış temizliği yapılıyor ve çalışma değerleri kontrol ediliyor. Gaz kaçağı olup olmadığı test ediliyor. Gaz basınçları kontrol edilen klimanın iç temizliği de gerçekleştiriliyor. Klimanın tüm iletişim kabloları ve iç-dış ünitelerin fanlarının mekanik bağlantıları kontrol ediliyor. Drenaj çıkış hortumları ve borularının temizliği sağlanıyor, tıkanıklık varsa gideriliyor. Filtre temizliği sonrası, ses ve performans değerleri kontrol ediliyor. Evaparatör ve kondanser kimyasal maddelerle yıkanıp, basınçlı su veya hava ile temizleniyor. Ayrıca tüm fan pervane kanatçıklarının temizliği ve kontrolü yapılıyor. Klima Bakım Hizmeti sayesinde, makinenin kullanım ömrü uzatılıyor ve elektronik atık olmasının önüne geçiliyor. MediaMarkt Türkiye’nin Klima Bakım Hizmeti hakkında bilgi almak ve faydalanmak için en yakın MediaMarkt mağazasını ziyaret edebilirsiniz.