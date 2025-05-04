Mehmet Aslan’ın Paylaşımı Tartışma Yaratıyor

HASTANEYE KALDIRILDIĞI GÜN VE VEFATI

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025’te kalp krizi ve aort damarı yırtılması sebebiyle İstanbul Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırıldı. 18 gün süren yoğun bakım mücadelesinin ardından, 3 Mayıs 2025’te hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Önder’in vefatı, hem siyaset hem de sanat camiasında derin bir üzüntü yaratırken, bu durum geniş yankı buldu.

MEHMET ASLAN’IN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Önder’in vefat haberinin ardından, siyaset dünyasından birçok taziye mesajı gelirken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan’ın sosyal medya paylaşımı ise dikkat çekti. Aslan, X hesabında “Allah taksiratını affetsin, tam Türkçülük Günü’nde Allah aldı canını” ifadelerini kullandı. Aslan’ın bu paylaşımı, 3 Mayıs’ın Türkçülük Günü olarak anılmasına atıfta bulunarak, Önder’in siyasi geçmişine ve kimliğine yönelik bir yorum olarak değerlendirildi. Ancak bu sözler sosyal medyada hızla yayılarak sert eleştirilerin odağı haline geldi.

ÖZÜR VE SONRASI

Gelen tepkiler üzerine Mehmet Aslan, paylaşımını silip yeni bir açıklama yaptı. Aslan, “Ölmüşlerimize hakaret eden müptezellerle yüzleşeceğiz” diyerek tepkilere yanıt verdi. Ayrıca, paylaşımın altına hakaret edenlerle “tek tek hesaplaşacağını” belirtti.