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Mehmet Aslantuğ Yeni Aşka Yelken Açtı

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MEHMET ASLANTUĞ YENİ BİR AŞKA ADIM ATIYOR

Mehmet Aslantuğ, 2023 yılı Mayıs ayında 27 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından yeni bir ilişkiye yelken açtı. Başarılı oyuncu, 29 Mayıs’ta Arzum Onan ile olan evliliğini tek celsede bitirdi. Şimdilerde 63 yaşındaki ünlü isim, psikolog Canan Şahin ile bir süredir aşk yaşıyor.

ŞİİRLER VE ANLAMLI PAYLAŞIMLAR

Mehmet Aslantuğ, sevgilisi Canan Şahin’in dans ederken ve meditasyon yaparken çekilmiş fotoğraflarının altına anlam dolu bir şiir yazdı. Şu ifadeleri kullandı: “Bir bakış bile yetermiş ya her şeyi anlatmaya e yetmesin mi? Çıkar bakışmayı mesela sevgiden olmaz ki. Velhasıl bakışarak geldik bakışarak gideceğiz. Öyleyse hoş geldiniz bedeni unutmuş bi’ zihnin dansla terapi edilebildiğini nihayet siz öğrettiniz.” Bu sözler, Aslantuğ’un yeni ilişkisindeki duygusal derinliği gözler önüne seriyor.

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