Mehmet Bozdağ’ın Babası Vefat Etti

ACILI GÜN

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, özellikle Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman projeleri ile tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan bir isim. Ancak Bozdağ, bu sırada büyük bir acı yaşadı; babası İlhan Bozdağ hayatını kaybetti.

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Babasının vefat haberinin ardından derin bir üzüntü içinde olan Mehmet Bozdağ, X platformu üzerinden bir açıklama yaptı. Bozdağ, “Sevgili babam, hayallerimizin ve emellerimizin müşevviki İlhan Bozdağ, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.” şeklinde duygu dolu sözler sarf etti.

CENAZE DETAYLARI

Bozdağ Film, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, “Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet Bozdağ’ın muhterem babası İlhan Bozdağ, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi (03.09.2025) Çarşamba günü, ikindi namazını müteakip Kayseri Hulusi Akar Camii’nde kılınacak cenaze namazı ardından, Asri Mezarlık 1. Kapıda defnedilecektir.” ifadelerine yer vererek cenaze detaylarını paylaştı.