Mehmet Bozdağ’ın Babası Vefat Etti

MEHMET BOZDAĞ’IN ACI GÜNÜ

Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi birçok başarılı projeye imza atmış bir isim olarak duygusal bir kayıpla yüzleşiyor. Bozdağ, babası İlhan Bozdağ’ı kaybetti.

DUYGUSAL AÇIKLAMA YAPTI

Babasının vefatıyla derin bir üzüntü yaşayan Mehmet Bozdağ, X üzerinden bir açıklama yaptı. Bozdağ, “Sevgili babam, hayallerimizin ve emellerimizin müşevviki İlhan Bozdağ, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.” şeklinde duygularını ifade etti.

CENAZE DETAYLARI PAYLAŞILDI

Bozdağ Film, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Mehmet Bozdağ’ın muhterem babası İlhan Bozdağ, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi (03.09.2025) Çarşamba günü, ikindi namazını müteakip Kayseri Hulusi Akar Camii’nde kılınacak cenaze namazı ardından, Asri Mezarlık 1. Kapıda defnedilecektir.” ifadelerini kullandı.