Mehmet Çubuk Gözaltına Alındı! İddialar Reddedildi!

ŞIRDANCI MEHMET GÖZALTINA ALINDI

Şırdancı Mehmet olarak bilinen Mehmet Çubuk, bu kez eşine yönelik darp iddiaları nedeniyle gözaltına alındı. Daha önce Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiği bir seyahatte kıyafetinin içinden çıkararak şırdan yemesiyle dikkat çeken Çubuk, 6 ay süreyle uçuş yasağı almıştı. Son olayda, Mehmet Çubuk ile eşi Hanım Çubuk arasında kıskançlık sebebiyle bir tartışmanın yaşandığı iddia ediliyor.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışma sırasında Hanım Çubuk’un vücudunda lezyonlar oluştuğu belirlendi. Olay üzerine polis ekipleri hemen müdahale ederek Çubuk’u gözaltına aldı. Karakoldaki ifadesinin ardından Çubuk, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MÜRFET Mİ? AÇIKLAMALAR GELDİ

Mehmet Çubuk, hakkındaki darp iddialarını kesin bir dille reddetti. Çubuk, “Kavga etmedik, biraz bağrıştık. Komşular şikayet etmiş. Gözaltına alınmadım. Biraz tartıştık, sonra barıştık. Darp marp olmadı, doğru değil. Şimdi çalışıyorum, eşim de yanımda.” diyerek olayın çarpıtıldığını savundu.