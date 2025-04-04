Mehmet Öz Senato’da Onay Aldı: Saçlarını Sarıya Boyattı

MEHMET ÖZ SENATO’DAN ONAY ALDI

ABD’nin Senato’su, Başkan Donald Trump tarafından federal sağlık kurumu direktörlüğü görevine aday gösterilen Mehmet Öz’e onay verdi. Kalp cerrahı olan Öz, yapılan oylamada 53 “evet” oyuna karşı 45 “hayır” oyu alarak Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) Direktörlüğü görevine getirildi. Öz, bu görevde yer alan ilk Türk unvanını kazanmış oldu ve yaşlılar ile düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan ülkedeki en önemli kurumu yönetecek. Dr. Öz’ün, 14 Mart’taki Senato Finans Komitesi oturumunda saç rengini açtırdığı ya da sarıya boyattığına dair haberler basında yer aldı. Oturumda yapılan YouTube canlı yayınında bir kullanıcı “Bu yeni sarışın da ne?” diye sorarken, bir diğeri “Öz’ün saçını yeniden boyatması gerekiyor” şeklinde yorum yaptı.

DEMOKRATLAR ENDİŞELİ

The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Öz’ün Medicare ve Medicaid’i yönetmesine Cumhuriyetçiler destek verdi. Demokratlar ise bu duruma karşı çıktı. Senato’daki oylama öncesinde komitede yapılan görüşmelerde Demokrat vekiller, Medicaid’deki olası kesintilerle ilgili endişelerini ifade etti. Bu durumun çok sayıda kişiyi sağlık güvencesinden mahrum bırakabileceğine vurgu yapıldı. Öz’ün Senato’dan onay alıp alamayacağı ise son ana kadar belirsiz kaldı. Missouri’den Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Öz’ün adaylığını onaylayacağını, çünkü kendisine “transeksüel çocuk sağlık ve bakım hizmetlerini artık desteklemeyeceğini ve kürtaja karşı olduğunu” söylediğini aktardı. Hawley, bu konularla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda Öz’e destek vermeme kararı almıştı. Amerikan basınındaki haberlere göre, Öz’ün direktörlüğü, Trump dönemindeki federal küçülme ile birlikte zorlu bir dönemin yaşanacağı bir zamanda gerçekleşti. CMS’de sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılması öngörülüyor.

ÖZ: UYGULANABİLİRLİK TEMEL

Geçtiğimiz ay Senato Finans Komitesi oturumundaki konuşmasında Öz, ABD’deki sağlık sigortası programlarının uygulanabilirliğini sağlamanın önemine dikkat çekti. Öz, “Hastaların bugün ve gelecekte hastalanmaları durumunda onları koruyacak kaynaklara sahip olmalarını sağlamak istiyorum. Medicaid’i korumanın yolu, her düzeyde uygulanabilir olduğundan emin olmaktır” dedi. Kendi geçmişinden ve kazandığı 10 Emmy Ödülü’nden bahseden Öz, yöneteceği CMS kurumunun hedeflerine, Amerikalıların yaşam beklentisini iyileştirmeye odaklanılması gerektiğini vurguladı.

ÖZ AİLESİNİN KÖKENİ

Mehmet Öz’ün babası Prof. Öz, 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi. Mehmet’in yanı sıra iki kızı daha var. Prof. Mustafa Öz, 3 Ekim 1925’te Konya’nın Bozkır ilçesinde dünyaya geldi. Devlet parasız yatılı okullarında eğitim gördükten sonra 1950 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden burslu mezun oldu ve ardından Amerika’ya gitti. Prof. Öz, Cleveland’da Doctor’s Hospital’da yüksek ihtisas yaparak 1959 yılında genel cerrah unvanını aldı ve 54 yıl Amerika’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye döndü.

MEHMET ÖZ’ÜN KARDŞİNE ÜST DÜZEY GÖREV

Bu arada, ABD Kongresi’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ABD Başkanı Donald Trump, Mehmet Öz’ün kardeşi Seval Öz’ü de ekibine dahil etti. Otonom sürücüsüz araçlar konusunda uzman olan Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı’nda yeni bir “bakan yardımcılığı” pozisyonuna aday gösterildi. Daha önce otomotiv devi Continental’da Akıllı Ulaşım Sistemleri Bölümünün CEO’su olarak görev yaptı. Ayrıca, kariyeri boyunca GoogleX ve Cuil gibi firmalarda da çalıştı. Sivil toplum alanında aktif olan Seval Öz, Endeavor Danışma Kurulu Üyesi, New York Halk Kütüphanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve New York Türk Amerikan Derneği Yönetim Kurulu’nda da görev alıyor. Kadınların teknolojideki liderliği üzerine sık sık sunumlar yapan Öz, Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü Global Kadınlar APEC inisiyatifinde Google’ı temsil etti.