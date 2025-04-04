Mehmet Öz Senato’da Onaylandı, Saçları Konuşuldu

MEHMET ÖZ’ÜN SENATO ONAYI

ABD’nin Kongre’sinin üst kanadı Senato, Başkan Donald Trump’ın aday gösterdiği Mehmet Öz’ü federal sağlık kurumu direktörlüğüne onay verdi. Kalp cerrahı olan Öz, Senato’daki oylamada 53 “evet” oyuna karşılık 45 “hayır” oyu alarak Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) Direktörlüğü görevine getirildi. Böylece Öz, ABD’deki yaşlılar ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sunan en üst düzey kurumu yönetecek ilk Türk oldu. Dr. Öz, 14 Mart’ta yapılan Senato Finans Komitesi oturumunda saç renginde değişiklik yaptığı haberleriyle gündeme gelmişti. O oturumda bir kullanıcı, “Bu yeni sarışın da ne?” diye sorarken, bir diğeri de “Öz’ün saçını yeniden boyatması gerekiyor” şeklinde yorum yapmıştı.

DEMOKRATLAR’IN ENDİŞELERİ

The New York Times’ın haberine göre, Öz’ün Medicare ve Medicaid’i yönetmesine Cumhuriyetçiler destek verirken, Demokratlar karşı çıktı. Senato’daki oylama öncesindeki komite görüşmelerinde Demokrat vekiller, Medicaid’deki olası kesintilerle ilgili endişelerini dile getirerek, bunun birçok kişiyi sağlık güvencesinden mahrum bırakabileceğine vurgu yaptı. Bu arada, Öz’ün Senato’dan alacağı onayın belirsizliğini koruduğu da haberlere yansıdı. Missouri’den Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, Öz’ün adaylığını onaylayacağını belirtirken, “Öz, transeksüel çocuk sağlık ve bakım hizmetlerini artık desteklemeyeceğini ve kürtaja karşı olduğunu söyledi” ifadelerini kullandı. Hawley, daha önce bu konular hakkında Öz’e destek vermeyeceğini ifade etmişti.

SAĞLIK PROGRAMLARINDAKİ ÇALKANTILAR

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Öz’ün direktörlük görevi, Trump döneminde yapılan federal küçülme çerçevesinde sağlık programlarının zorlu bir süreçten geçeceği bir döneme denk geliyor. Bu süreçte, CMS bünyesinde sağlık hizmeti maliyetlerini düşürmek amacıyla yaklaşık 300 çalışanın işten çıkarılması bekleniyor. Öz, geçtiğimiz ay Senato Finans Komitesi oturumunda yaptığı konuşmada ABD’deki sağlık sigortası programlarının uygulanabilirliğini sağlamanın önemine dikkat çekti. “Hastaların bugünkü ve gelecekteki hastalıkları durumunda koruyacak kaynaklara sahip olmalarını sağlamak istiyorum. Medicaid’i korumanın yolu her düzeyde uygulanabilir olduğundan emin olmaktır” dedi.

ÖZ AİLESİNİN KÖKENİ

Mehmet Öz’ün babası Prof. Öz, 1959 yılında Suna Atabay ile evlendi ve Mehmet dışında iki kız çocuğu daha var. Prof. Mustafa Öz, 3 Ekim 1925 tarihinde Konya’nın Bozkır ilçesinde dünyaya geldi. Devlet parasız yatılı okullarda eğitim gördükten sonra 1950’de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni burslu bitirdi ve sonrasında Amerika’ya gitti. Prof. Öz, 54 yıl Amerika’da kaldıktan sonra Türkiye’ye döndü.

SEVAL ÖZ’E YENİ GÖREV

Ayrıca, ABD Kongresi’nin internet sitesinde yayımlanan duyuruda, ABD Başkanı Trump’ın Mehmet Öz’ün kardeşi Seval Öz’ü de ekibine dahil ettiği belirtiliyor. Otonom sürücüsüz araçlar üzerine uzmanlaşan Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakanlığı’nda yeni oluşturulan bir “bakan yardımcılığı” pozisyonuna aday gösterildi. Geçmişte otomotiv devi Continental’ın Akıllı Ulaşım Sistemleri Bölümü CEO’luğunu üstlenen Öz, kariyeri boyunca GoogleX ve Cuil gibi firmalarda da görev aldı. Ayrıca, kadınların teknolojideki liderliği üzerine birçok sunum gerçekleştiren Öz, Dışişleri Bakanlığı’nın Global Kadınlar APEC inisiyatifinde Google’ı temsil etti.