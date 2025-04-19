Mehmet Öz’ün Yemin Töreninde Şok!

MEHMET ÖZ’ÜN YENİ GÖREVİ

Türk kalp cerrahı Mehmet Öz, Amerika Birleşik Devletleri’nde Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) Direktörlüğü görevine başladı. Oval Ofis’te gerçekleştirilen yemin töreninde, Öz, ABD Başkanı Donald Trump ve Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy tarafından övgü dolu sözlerle karşılandı.

TRUMP’IN ÖVGÜLERİ

ABD Başkanı Trump, tören esnasında Mehmet Öz’ün kariyeri ve başarıları hakkında değerlendirmelerde bulunarak, “Doktor Öz, ulusumuzun yaşlıları için Medicare’i ve ihtiyaç sahipleri için Medicaid’i güçlendirmek ve korumak için yorulmadan çalışacaktır” dedi.

TORUNUNUN BAYGINKLIĞI

Törende Mehmet Öz’ün torunu aniden baygınlık geçirdi. Öz, hemen torununa müdahalede bulunurken, Trump konuşmasını durdurup basın mensuplarının tören alanını boşaltmasını istedi. Beyaz Saray, küçük kızın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

ÖZ’ÜN SORUMLULUKLARI

CMS, 160 milyon Amerikalı için yıllık 1 trilyondan fazla harcama yapan sağlık sigortası sistemini denetliyor. Öz, bu göreve getirilen ilk Türk olarak, yaşlılar ve düşük gelirli gruplara sağlık hizmeti sağlayan en üst düzey kurumları yönetecek.