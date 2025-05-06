“Mehmet Selim Atasoy HSK’ya Şikayet Etti”

Narin Güran Davasında Gelişmeler

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu yargılanan Mehmet Selim Atasoy, avukatı aracılığıyla hakimini HSK’ya şikayet etti. Avukat Mehmet Selim Aslan, 2 Mayıs tarihinde sunduğu şikayet dilekçesinde, “Ceza alt sınırı 6 yıl, üst sınırı 14 yıl olan, 2 kişiyi silahla yaralayan ve vücudunda kemik kırılmasına sebep olan şahsın aynı gün içinde serbest bırakılmasına rağmen, müvekkilimiz serbest bırakılmamaktadır” şeklinde ifadeler kullandı.

Çelişkili Uygulamalar

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Avukat Aslan, 2024 yılında güvenlik kameralarına yansıyan olayda iki kişiyi silah ile yaralayan şüphelinin aynı hakim tarafından serbest bırakıldığını belirtirken, müvekkili Mehmet Selim Atasoy’un 8 aydır tutuklu durumda olduğuna vurgu yaptı. Aslan, “Müvekkilim 8 aydır alt sınırı 6 ay, üst sınırı 5 yıl olan bir suçtan tutuklu. HSK’ya başvurduk çünkü burada çözüm bulamayacağımızı anladık. Hakim hanımın kötü niyetli davrandığını düşünüyoruz” dedi. Ayrıca, “Kurşun sıkan kişi serbest bırakılıyor, ancak müvekkilim 8 aydır tutuklu kalıyor” sözlerini de ekledi.

Narin Güran’ın Ölümü ve Davanın Seyri

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024’te kaybolduktan sonra, 19 gündür süren arama çalışmalarının sonunda dere yatağında cansız bedeninin bulunması ile ilgili olarak 4 kişi hakkında dava açıldı. Davanın 2’nci duruşmasında Güran’ın amcası, ağabeyi ve annesine “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar’a “Suç delillerini yok etme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Suçluyu Kayırma İddiası

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Güran davasında farklı sanıklar hakkında “Suçluyu kayırma” suçundan dava açtı. Tutuksuz yargılanan 15 yaşındaki çocuklarla ilgili hazırlanan iddianame, Diyarbakır 2’nci Çocuk Mahkemesi’nde kabul edildi. İzleyen süreçte iki dava dosyası birleştirildi. Güran ailesinin avukatları, duruşmanın ardından mahkeme hakimini HSK’ya şikayet etti. Dilekçede, sanıkların haklarının ihlal edildiği, bu sebeple hakimin soruşturulması talep edildi. 25 Nisan’da görülen 2’nci duruşmanın ardından savcı, 15 sanık için hapis cezası talep etti. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen 3’üncü duruşmada ise mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 30 Mayıs’a erteledi.