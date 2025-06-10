Mehmet Şimşek: 2026 Yılı Fırsatlar Artacak

GEÇİCİ FİNANSMAN SIKILIĞI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, finansmana ulaşımda geçici bir sıkılık yaşandığını belirtiyor. Şimşek, “Ekonomik konjonktür ve sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini de hızla devreye alacağız” dedikten sonra iş dünyasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

2026 YILINA DAİR İYİMSER BEYANLAR

Şimşek, dünya gazetesi muhabiri Ece Ceyhun’un sorularını yanıtlarken, dezenflasyon programı ile dış kırılganlıkların azaldığını, şoklara karşı direncin arttığını ve makro-finansal istikrarın güçlendiğini vurguladı. “Artık, kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçen, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temellerini inşa ediyoruz,” diyerek gelecekteki fırsatlara dair umutlu olduklarını ifade etti. 2026 yılında refahın daha fazla hissedileceği ve ekonomik güvenin pekişeceği mesajını verdi.

İŞ DÜNYASINA DESTEK PAKETLERİ

Şimşek, finansman sorunlarına da değinerek şu bilgileri paylaştı: “Finansmana erişimde geçici bir sıkılık var. Ancak esnafımız, üreticimiz ve ihracatçımız, TL kredi büyüme sınırının dışındadır,” dedi. Çiftçilerin ve esnafın kullandığı kredilerin maliyetinin büyük bir kısmını devletin karşıladığını belirtti. “Çiftçimizin kullandığı kredilerdeki her 10 liralık maliyetin 7 lirasını, esnaf ve ihracatçılarımızın kredilerinde ise her 10 liralık maliyetin 5 lirasını biz karşılıyoruz,” şeklinde devam etti. İhracatçılara sağladıkları desteklerin tarihi seviyelere ulaştığını ve reeskont kredilerindeki günlük limiti 13 kat artırdıklarını ifade etti.

KOBİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ’ler için sağlanan desteklerin önemine dikkat çeken Şimşek, “Şu an 15 farklı Hazine destekli kefalet paketi yürürlükte ve toplam 114 milyar TL’lik finansman imkânı sağlanıyor,” dedi. Mart ayında bu paketin 50 milyar TL’sinin devreye alındığını söyledi. “Geçtiğimiz haftalarda da imalatçı KOBİ’lerimiz için 30 milyar TL’lik yeni bir paket açıkladık,” şeklinde belirtti. Ayrıca, sektörlerin ihtiyaçlarına göre yeni destek paketlerini hızla devreye alacaklarını vurguladı. Ülkenin kapasite açığı olan sektörlerde üretime odaklanmanın gerektiğini belirten Bakan, üretmek isteyen herkesin yanında olmaya kararlılıkla devam ettiklerini söyledi.