Mehmet Şimşek Enflasyon Beklentilerindeki Düşüşü Değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ocak ayına ilişkin enflasyon beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Belirtilene göre, ocak ayı itibarıyla 12 ay sonrası için sektörler bazında yıllık enflasyon beklentileri; piyasa katılımcıları için 1,15 puan, reel sektör için 1,90 puan azalma gösterirken, hanehalkı beklentileri ise 1,18 puan artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası’nın beklenti anketini değerlendirerek, hanehalkındaki 12 ay sonraki enflasyon beklentisinin geçen yılın aynı dönemine göre 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında ise 3,2 puan düştüğünü açıkladı. Bakan Şimşek, hanehalkı enflasyon beklentilerinin tüm ülkelerdeki enflasyon gerçekleşmeleri ile eğilimlerinin üzerinde olduğunu ve bunun sadece Türkiye’ye özgü olmadığını vurguladı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE BELİRGİN İYİLEŞME VAR

Bakan Şimşek, piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 23,2 seviyesinde olduğunu belirtti. Bu durumun hedefin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeyi gösterdiğini ifade etti. Ocak ayında dönemsel etkiler nedeniyle aylık enflasyonun artmasını beklerken, yıl genelinde dezenflasyon sürecine ilişkin sağlam adımlar atılmasıyla birlikte beklentilerin daha da iyileşeceğini öngörüyor. Şimşek, fiyatlama davranışlarındaki katılıkların azalmasının ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü bir katkı sağlanmasının mümkün olabileceğini dile getirdi.

POLİTİKA KARARLILIKLA UYGULANACAK

Bakan Şimşek, yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikaların kararlılıkla uygulanmaya devam edileceğini kaydetti. Bu yaklaşımın, enflasyonla mücadelede önemli bir rol oynaması bekleniyor.