Mehmet Şimşek’ten PKK Açıklaması Geldi

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ RESMEN BAŞLADI

Ekim 2024’te temeli atılan “Terörsüz Türkiye” süreci, resmen uygulamaya geçmeye başladı. PKK, kendisini feshetti ve silah bıraktığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten bir yorum geldi. Şimşek, PKK’nın feshinin ekonomi üzerindeki etkisinin önemli olacağını vurguladı.

YATIRIM İKLİMİ İYİLEŞİYOR

Şimşek, “Yatırım iklimi daha da iyileşecek” ifadesini kullandı. “Terörsüz Türkiye” süreci sayesinde artık ülkenin tüm enerjisinin kalkınma alanına yönlendirileceğini ve büyüme potansiyelinin yükselebileceğini belirtti. Şöyle devam etti: “Terörsüz Türkiye süreci ile ülkemiz, artık tüm enerjisini, maddi ve manevi kaynaklarını daha verimli ve etkin alanlarda kullanarak kalkınma sürecini hızlandıracak ve büyüme potansiyelini artıracaktır.”

GÜVEN VE İSTİKRAR PEKİŞECEK

Şimşek, Türkiye ve çevresindeki güven ve istikrarın artacağına dikkat çekerek, “Şimdi huzur, istikrar ve refah zamanı” dedi.